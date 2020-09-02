بيار الحشاش.. افلاس تام ومسرحيات كذب متكاملة

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تفاجأ رواد التواصل الاجتماعي بفيديو للناشط بيار الحشاش بعنوان "فضيحة سياسية: شقيقة جبران باسيل رولا تلاقي ماكرون في قرية جاج - جبيل، لتخدعه وتكذب عليه كذبة العصر" يتهم فيه الحشاش شقيقة الوزير جبران باسيل السيّدة رولا باسيل بركات انها هي السيّدة التي توجهت الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اثناء زيارته الى محمية ارز جاج وطالبته بالوقوف الى جانب الرئيس ميشال عون ودعمه لتحقيق الاصلاح.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لموقع tayyar.org، فإن السيدة التي تكلمت مع الرئيس ماكرون تدعى جومانا عبود من جاج ثم تلاها السيدة رولا عبود، وتساءلت المصادر حول حقيقة نوايا بيار الحشاش لنشره هذه الاشاعة الكاذبة، فهل وقع حقًا في التباس او انه يعلم الحقيقة لكنه قرر الافتراء على السيّدة رولا باسيل للنيل من شقيقها الوزير باسيل على جري عاداته.

محاولة غير موفقة...