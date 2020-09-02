رئيس الوزراء الإيطالي الى بيروت

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الجمهورية: في اطار الحراك الاوروبي في اتجاه بيروت، يصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الى بيروت في 8 ايلول الجاري في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين الكبار قبل ان يتفقد القوات الإيطالية العاملة في اطار قوات «اليونيفيل» في الجنوب، والتي تتولى ايطاليا قيادتها. كذلك سيتفقد مرفأ بيروت حيث رَست احدى البواخر الإيطالية ناقلة مساعدات ضخمة ومتطورة لإطفائية بيروت، واخرى طبية واستشفائية وادوية ومساعدات غذائية مختلفة.

وتأتي زيارة كونتي للبنان بعد اقل من اسبوعين على زيارة وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني الذي التقى المسؤولين الكبار وأشرفَ على برامج الدعم الإيطالية العاجلة للشعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب.

وفي المواقف الدولية أكد الاتحاد الأوروبي أنه ينظر بإيجابية لتسمية مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، واصفاً الأمر بـ»الخطوة الإيجابية».