إستشارات التأليف

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الجمهورية: ينطلق الرئيس المكلف تأليف الحكومة مصطفى أديب اليوم في استشاراته لتأليف حكومته بدءاً بالكتل النيابية. ونقل عنه قوله، أمام بعض مَن التقاهم، انه يأمل في تشكيل حكومة تشبهه، مؤكداً السعي الى ان تضمّ اختصاصيين أكفياء، على قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب.

وشدد أديب على أن لا طموحات سياسية شخصية لديه، وانه لا يريد أن يصبح زعيماً او نائباً، مشيراً الى انّ همّه الوحيد هو ان يساهم مع وزراء حكومته والمخلصين في تحقيق الإنقاذ، ولا شيء آخر.

وأوضح أديب، وفق ما نُقل عنه، انّ من بين الامور التي تشغل باله منذ الآن احتمال ان يتم قريباً وقف الدعم لبعض السلع الحيوية التي يغطيها مصرف لبنان على اساس سعر الدولار 1515 ليرة.