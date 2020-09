عناوين الصحف ليوم الأربعاء 2 أيلول 2020

A + A -

اللواء: مظلة فرنسية فوق لبنان: خارطة للإصلاحات السياسية والمصرفية.. وإلا فالعقوبات

ماكرون العائد في ك1: 15 يوماً للحكومة ودعوة الرؤساء إلى مؤتمر ت1 .. و لا شيك على بياض



البناء: ماكرون: خريطة فرنسيّة بتسهيل أميركيّ سعوديّ إيرانيّ لـ 3 شهور بالتعاون مع حزب الله

حكومة في 15 يوماً 6 أسابيع للبرنامج والثقة والإصلاحات مؤتمر دولي في 15 ت1 / إطلاق سيدر تحقيق مصرفيً إعادة الإعمار إصلاح القضاء زيارة ثالثة في 1 ك1



نداء الوطن: أمهل السلطة "أسابيع"... و"نقزة" سيادية من مفاعيل التسوية

ماكرون يرفع "السوط": العقوبات تنتظركم

الديار: معلومات تكشفها الديار : الادارة الفرنسية اقترحت اديب وماكرون وافق

مئوية لبنان الكبير : تطوير النظام السياسي ... وحكومة تكنوقراط لانتشال لبنان من القعر



الأخبار: توافق خليجي على التطبيع: ابن زايد يجرّ القاطرة

الحكومة في 15 يوماً وبدء الإصلاحات في 8 أسابيع... وإلا فالعقوبات: ماكرون مرشداً أعلى للجمهورية



النهار: حكومة إختصاصيين على وقع مهلة ماكرون



الجمهورية: ماكرون: شهران لتنفيذ الإصلاحات



the daily star: Lebanon leaders vow new govt in two weeks: Macron

l'orient le jour: Vers un gouvernement sous haute surveillance française