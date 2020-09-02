عناوين الصحف ليوم الأربعاء 2 أيلول 2020

اللواء: مظلة فرنسية فوق لبنان: خارطة للإصلاحات السياسية والمصرفية.. وإلا فالعقوبات
ماكرون العائد في ك1: 15 يوماً للحكومة ودعوة الرؤساء إلى مؤتمر ت1 .. و لا شيك على بياض
البناء: ماكرون: خريطة فرنسيّة بتسهيل أميركيّ سعوديّ إيرانيّ لـ 3 شهور بالتعاون مع حزب الله
حكومة في 15 يوماً 6 أسابيع للبرنامج والثقة والإصلاحات مؤتمر دولي في 15 ت1 / إطلاق سيدر تحقيق مصرفيً إعادة الإعمار إصلاح القضاء زيارة ثالثة في 1 ك1
نداء الوطن: أمهل السلطة "أسابيع"... و"نقزة" سيادية من مفاعيل التسوية
ماكرون يرفع "السوط": العقوبات تنتظركم
الديار: معلومات تكشفها الديار : الادارة الفرنسية اقترحت اديب وماكرون وافق
مئوية لبنان الكبير : تطوير النظام السياسي ... وحكومة تكنوقراط لانتشال لبنان من القعر
الأخبار: توافق خليجي على التطبيع: ابن زايد يجرّ القاطرة
الحكومة في 15 يوماً وبدء الإصلاحات في 8 أسابيع... وإلا فالعقوبات: ماكرون مرشداً أعلى للجمهورية
النهار: حكومة إختصاصيين على وقع مهلة ماكرون
الجمهورية: ماكرون: شهران لتنفيذ الإصلاحات
the daily star: Lebanon leaders vow new govt in two weeks: Macron
l'orient le jour: Vers un gouvernement sous haute surveillance française