living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 2 أيلول 2020

2
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

همس
تتحدث الصالونات السياسية والدبلوماسية عن دور لشخصية فرنسية مخضرمة في نزع ألغام الأسماء والاتجاهات لتأليف الحكومة..


غمز
بات بحكم المستبعد إجراء انتخابات فرعية، بعد استقالة الحكومة. واعتبار الأولوية للحكومة العتيدة، وقانون الانتخاب..


لغز
السؤال الخطير الذي لا يحضر على الطاولة اليومية: متى يرفع الحصار المالي عن لبنان؟

 

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب ينوي الانتقال للإقامة خارج لبنان بعد التجربة السيئة التي واجهها في سدة المسؤولية.

 

يُنقل أنّ رياض سلامة خلال الاجتماعات الحكومية السابقة كان يلوذ بالصمت مكتفياً بالقول لدى سؤاله: «جايي إتعلم منكم».

 

يتهم بعض العونيين فريقاً سياسياً خصماً بأنه يتعمد تضليل الفرنسيين في ملف الإصلاحات بهدف تحريض باريس على «التيار الوطني» والعهد.

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس


خفايا

قالت مصادر على صلة بالاتصالات المرافقة لتشكيل الحكومة الجديدة إن عدد الوزراء لم يُحسَم وإن قيام كل وزير بشغل حقيبة سيكون هو الأساس مع تفادي وجود وزراء دولة ما يرجّح حكومة من 24 وزيراً منها 22 حقيبة ورئيس ونائب رئيس.

 

كواليس

قالت مصادر خليجية إن المظاهر الاحتفالية التي ترافق التوجّه نحو التطبيع مع كيان الاحتلال لا تعبّر عن حقيقة المزاج العام في الفئات المختلفة في الشعب، فالتصفيق يشبه ما يجري في كل الأنظمة، حيث تغيب فرصة تعبير أي معارضة عن موقفها.

 

 

 


الجمهورية: أسرار


مستجدات التكليف والتأليف

تستعد هيئة دولية لإصدار بيان يتناول مستجدات التكليف والتأليف الحكومي وما زالت تدرس بعض المعطيات للبت بحجم الدعم المطلوب.

 

تذمّر الحزب

يُعرب مسؤولون في حزب بارز عن تذمّر الحزب من ممارسة حليفيه وضلوعهما في مسائل معينة لكنه لا يمكنه القول ذلك علناً.

 

المعارضة والمواجهة

لاحظت أوساط سياسية أن حزباً بارزاً قرّر المعارضة والمواجهة وبدت رسائله واضحة خلال زيارة الرئيس الفرنسي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout