أسرار الصحف ليوم الأربعاء 2 أيلول 2020

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اللواء: أسرار

همس

تتحدث الصالونات السياسية والدبلوماسية عن دور لشخصية فرنسية مخضرمة في نزع ألغام الأسماء والاتجاهات لتأليف الحكومة..



غمز

بات بحكم المستبعد إجراء انتخابات فرعية، بعد استقالة الحكومة. واعتبار الأولوية للحكومة العتيدة، وقانون الانتخاب..



لغز

السؤال الخطير الذي لا يحضر على الطاولة اليومية: متى يرفع الحصار المالي عن لبنان؟

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب ينوي الانتقال للإقامة خارج لبنان بعد التجربة السيئة التي واجهها في سدة المسؤولية.

يُنقل أنّ رياض سلامة خلال الاجتماعات الحكومية السابقة كان يلوذ بالصمت مكتفياً بالقول لدى سؤاله: «جايي إتعلم منكم».

يتهم بعض العونيين فريقاً سياسياً خصماً بأنه يتعمد تضليل الفرنسيين في ملف الإصلاحات بهدف تحريض باريس على «التيار الوطني» والعهد.

البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قالت مصادر على صلة بالاتصالات المرافقة لتشكيل الحكومة الجديدة إن عدد الوزراء لم يُحسَم وإن قيام كل وزير بشغل حقيبة سيكون هو الأساس مع تفادي وجود وزراء دولة ما يرجّح حكومة من 24 وزيراً منها 22 حقيبة ورئيس ونائب رئيس.

كواليس

قالت مصادر خليجية إن المظاهر الاحتفالية التي ترافق التوجّه نحو التطبيع مع كيان الاحتلال لا تعبّر عن حقيقة المزاج العام في الفئات المختلفة في الشعب، فالتصفيق يشبه ما يجري في كل الأنظمة، حيث تغيب فرصة تعبير أي معارضة عن موقفها.



الجمهورية: أسرار



مستجدات التكليف والتأليف

تستعد هيئة دولية لإصدار بيان يتناول مستجدات التكليف والتأليف الحكومي وما زالت تدرس بعض المعطيات للبت بحجم الدعم المطلوب.

تذمّر الحزب

يُعرب مسؤولون في حزب بارز عن تذمّر الحزب من ممارسة حليفيه وضلوعهما في مسائل معينة لكنه لا يمكنه القول ذلك علناً.

المعارضة والمواجهة

لاحظت أوساط سياسية أن حزباً بارزاً قرّر المعارضة والمواجهة وبدت رسائله واضحة خلال زيارة الرئيس الفرنسي.