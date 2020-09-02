ماكرون كان ايجابياً تجاه "الحزب" وسيقابله الاخير بايجابية

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الديار: علمت «الديار» ان كلام ماكرون كان ايجابياً تجاه ح ز ب الله وسيقابله الاخير بايجابية اكبر وسيسهل مهمة ماكرون الى اخر الحدود نتيجة وضع البلد الصعب لكن ذلك ليس على حساب تمثيل ح ز ب الله في الحكومة.

وقد تكلم الرئيس الفرنسي بصراحة تامة انه يريد اصلاحات مطلوبة في مجال الكهرباء وما يحمله ماكرون من مطالب اصلاحية حصلت على رضى ح زب الله. وكان امين عام حزب ال ل ه السيد ح س ن ن ص ر الله أكد في كلمة له الى حاجة البلاد لحكومة قادرة على النهوض بالوضع الاقتصادي والحياتي واعادة الاعمار وانجاز الاصلاحات قائلا : «نحن نؤيد الذهاب بها الى ابعد مدى ممكن.» وكلام ن ص رال ل ه يتطابق مع اهداف ماكرون وهذا مؤشر ايجابي يعكس وجود الارادة السياسية في لبنان لحل الازمة الاقتصادية وملحقاتها.