أوساط دبلوماسية: اذا تألفت الحكومة ستستفيد من عوامل عديدة

A + A -

الديار: شددت اوساط ديبلوماسية للديار بان الحكومة يجب ان تتالف في غضون اسابيع لان امام لبنان ثلاثة اشهر قبل الغرق الكبير واضمحلال لبنان ذلك اذا لم تشكل الحكومة بسرعة ولم تبدأ بتطبيق اصلاحات حيوية اساسية خلال هذه الاشهر الثلاثة المقبلة فهنا مصير لبنان مهدد بالزوال ولن ينفع بعد هذه المدة اي حل يساعد على انتشال لبنان من القعر العميق الذي وصل اليه. والواضح ان الحكومة اذا تألفت ستستفيد من عوامل عديدة بدءاً من تجارب الحكومتين السابقتين تجاه الاصلاح وانتهاء بتوسع الدعم السياسي حيث يحظى الرئيس المكلف بغطاء سني قوي.