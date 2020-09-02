معلومات تكشفها الديار : الادارة الفرنسية اقترحت اديب وماكرون وافق

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الديار: لماذا وقع الاختيار على السفير مصطفى اديب ليكون الرئيس المكلف؟

في هذا النطاق، تؤكد معلومات خاصة لـ «الديار» ان الادارة الفرنسية اقترحت على ماكرون إسم مصطفى أديب مع تزكيته بوصفه شخصية دبلوماسية فاعلة ومقربة من الاقطاب في لبنان ويعرفه جيداً كل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وح ز ب الله ومعروف عند القوى الاساسية في الاكثرية بالاضافة الى كونه متزوجاً من فرنسية وسجله السياسي والدبلوماسي ناصع وخال من اي شبهة فساد او سوء استغلال للمنصب. وعليه، ذهب ماكرون في هذا الاتجاه وأبلغ الاقطاب في لبنان بالاسم وتمنى تسميته والتعاون معه شخصياً واصر على مهاتفتهم واحداً واحداً!