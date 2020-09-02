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إصابات القطاع الصحي مُستمرة والى ارتفاع

2
SEPTEMBER
2020
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الأخبار: من أصل عشرة آلاف و713 فحصاً أُجريت في الساعات الـ 24 الماضية، سُجّلت أمس 469 إصابة بفيروس كورونا (466 مُقيماً وثلاثة وافدين) ليرتفع عدد المُصابين الفعليين إلى 12 ألفاً و618. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل أربع وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 171، علماً أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 97 شخصاً وارتفع عدد الأشخاص الذين استدعت حالتهم دخول المُستشفيات إلى 344.

 

أما أخطر المؤشرات التي تعزز المخاوف من الخطر الناجم عن تدهور المسار الوبائي فيبقى التسجيل المتواصل للإصابات في صفوف العاملين في القطاع الصحي والتي بلغ مجموعها 644 مع الإعلان عن 20 حالة أمس.

 


وسعياً إلى تكثيف جهود الكشف المُبكر على الإصابات في صفوف الوافدين المغتربين، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بدء الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة الفرنسية، المرحلة الأخيرة من المشروع الفرنسي - اللبناني المُشترك المتعلق بالاعتماد على كلاب بوليسية تابعة لجهاز أمن المطار مدربة على الكشف عن الاصابات.

 

وقال حسن إنه بوشر بأخذ بعض العينات للمقارنة بفحص pcr المعمول فيه في بعض الدول والمشكوك بمدى دقته، بالتوازي مع التشخيص المباشر الذي يعمل على الكلاب المدربة، لافتاً إلى أن «النتائج أظهرت انها جيدة جدا ونأمل استكمال الأعمال اللوجستية على أرض المطار».

 

 

وأضاف «أننا سنواصل أخذ عينات PCR للمقارنة وسنوفر بين 1000 و1200 فحص ستجري في ظل هذا الانتشار، وبالتالي نزيد التقصي للمخالطين في مختلف المناطق».

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