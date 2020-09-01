وزير سابق يشتري ارض تعود للرهبنة القلبين الاقدسين في كفردبيان!

A + A -

اعلن رئيس حركة الارض اللبنانية طلال الدويهي التالي:

بعد ان دققت بمعلومات عن بيع ارض تعود للرهبنة القلبين الاقدسين في كفردبيان ، تبين ان الارض بيعت فعلاً الى الوزير السابق للثقافه الدكتور غطاس خوري ، ومعهم موافقة الفاتيكان الذي يجب ان يكون هو الجهة الضنينة على املاك الرهبنات ويكون العين الساهرة على الجهات التي تشتريها وحجة البيع دعم مدرسةالثانويه للقلبين الاقدسين كفرذبيان، المهم في الموضوع ان قيمة العملية حوالي ٣ مليون دولار والمدرسة التابعة للرهبنة في كفردبيان مهددة بالاقفال ولم تحصل على دولار واحد من هذه العملية والتي قدر خبراء عقاريين ثمنها فعلياً ب ٦ ملايين دولار ، والجهاز التعليمي لا يتقاضى رواتبه كاملة منذ أشهر . ساعدوا المدارس المتعثرة التابعة لكم او لا تبيعوا اراضيكم لاقربائكم.

#راهبات_ مكرسات_ تجار الهيكل