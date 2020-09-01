بعد الاشكال امام قصر الصنوبر... ناشطات في التيار يروون ما حدث: من صورة مرفوعة عجبال "هاشوا ونسيوا اساميهم"

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روت الناشطة في التيار الوطني الحر جويل بشعلاني ما حصل معها ورفيقاتها ريتا جبور، فيرجين قسطنطين، سيدة الحجل وعدد من الناشطات لا تتعدى اعدادهم ال ٨ امام قصر الصنوبر، وهذا ما نشرته عبر صفحتها على فيسبوك:

"وبينما كنا نتكلم لإحدى محطات التلفزة لنسأل ونضع ونجدد ثقتنا بفخامة الرئيس العماد عون،

نساء من كل المحافظات وكل منا تمثل الاف والوف من اللبنانيين واللبنانيات من الامهات .

ارض لبنان نفوذه

سلاحنا آدميتنا ومربانا وايمانا بلبنان وطن الانسان.

وطن الارز الشامخ والشوح والسنديان.

نسأل ونكرر من قرصن سفينة الموت من تاجر وقرصن حياتنا ولا يزال يريد موتنا ويمشي على احلامنا فيدوس على مستقبلنا

نتفاجأ بمجموعة "نسوة تابعين لجبهة..." او لا اعرف من هم يعتدون علينا خوفا من صورة

صورة لا زالت تهز عروش فسادهم

من صورة مرفوعة عجبال

"هاشوا ونسيوا اساميهم"

صورة رئيس لا يزال"العماد عون"

صورة الوحيد "النظيف"

يتهموها بكل شنائعهم

ادات هم تستغل اوجاعهم فيدافعون عن الفاسد عن جهل...

يشبون كالضباع المفترسة

حقدهم اعمى

لا محبة في عيونهم

فقط حقد واسىً

اما هو،هو من سيقوم ببلادنا يكافح الفساد عهده .عهده هو عهد مكافحة الفاسد فلم يبق فاسق الا وظهر ولم يبق شيطان الا ان كشر عن انيابه.

نقول لكم نحن وقفنا باحترام على الرصيف واكملنا دعمنا

فصور "العماد عون" تقول كل الكلمات...

نقول لك يا من لم يحافظ على وزنات فخامة الملك كميل شمعون"

نحن "الأحرار"نحن أحرار التيار وقفنا على "التروتوار"

اما انتم يا ايها "العبيد"وراء "الحديد"

تقفون مقيدين بفسادكم وحقدكم.

ونحن احرار لا نسبب ولا نشتم نعبر عن رأينا بلا اهانات ولا اتهامات واهية وباطلة ومتجنية

بيوتنا مدمرة

ضحيانا نلملم اشلاؤهم

مفقودينا ترفرف ارواحهم لتحرسنا وتحمينا

جرحانا يتساقطون مثل ندى الصباح يوما بعد يوم

اوجاعهم تؤلمنا.

وكل يوم نعيش ٤ آب ٢٠٢٠ هذا المساء الفاجعة

جريمة ارتكبها قراصنة حياتنا

قراصنة المرفأ

قراصنة وتجار الهيكل

اما انتم فتبقون وراء الحديد ايها العبيد

وراء سياج الحديد لا يليق بفجوركم وبتجنيكم الا سياج الحديد فعندما تهوشون يكون من يروضكم

تحية لرجال مكافحة الشغب ظباطا وافراد...

يعرفون من الخطِر ومن بحاجة للرسن.

سنقوم بلبنان، نحن امهات لبنان،

ولا احد ولن يظن احد يستطيع محو اخلامنا في ارضه وبين روابيه في جباله وبحوره وشطئانه

شوارعك رياضنا وطرقاتك وهواءك هو ارواح اباءنا

بك نثق فخامة الرئيس العماد ميشال عون

#للموت_منوثق_فيك

#مكملين وما في شي بوقفنا