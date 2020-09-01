باسيل طرح "خارطة الطريق الإصلاحية".. وهذه ابرز العناوين

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عُلِم انّ رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل سلّم رئيس الجمهورية ميشال عون نسخة عن مقترح أعدّه بعنوان خارطة طريق إصلاحية من شقّين: دستوري-سياسي وإقتصادي-مالي وتتّبع مسارًا محدّدًا وفق الأولويات واستنادًا الى برنامج زمني واضح.

وعُلم أن باسيل طرح هذا المستند في إجتماع قصر الصنوبر مساء اليوم بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن أبرز عناوين خارطة الطريق الإصلاحية تعهُّد القوى السياسية البرلمانية تنفيذ البرنامج الإصلاحي عبر الحكومة والبرلمان بما يستجيب لتطلعات الشعب اللبناني والدول الداعمة للبنان.

كذلك نص مقترح باسيل على حوار وطني ‏يطلقه رئيس الجمهورية للإتفاق على الإصلاحات ومؤتمر دولي ترعاه فرنسا لدعم لبنان على أن يتم تتويج مسار الإصلاحات بانتخابات نيابية تنبثق عنها سلطات دستورية جديدة تكرّس النظام الجديد، وعنوانه الإنتقال الفعلي الى دولة مدنية بكامل مندرجاتها مع لامركزية إدارية ونظام مالي شفاف ورؤية إقتصادية إنتاجية.