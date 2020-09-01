مقابلة هامة - ماكرون لموقع brut الفرنسي: عن حزب الله واردوغان.. عن إنتخاب الرئيس عون ..

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مقتطفات من مقابلات الرئيس ماكرون لموقع brut الفرنسي:

- لا أعرف الرئيس المكلف مصطفى أديب ولكنه يبدو صاحب كفاءة والمطلوب تشكيل الحكومة بأفضل الشخصيات الممكنة. يجب إصلاح قطاع الكهرباء وهناك إصلاحات لم تنفذ. الإصلاح ابتدأ في لبنان لكن المطلوب الذهب أبعد وأقوى.



- المطلوب اوديت ومعرفة الحقيقة وهناك على ما يبدو أموال تم وضع اليد عليها. الحكومة في لبنان تتشكل في 6 شهور وسنضغط للإسراع وسأقترح اليات متابعة في تشرين الأول وكانون الأول وقد أعود أخر السنة. لن أكون محل القادة اللبنانيين الذين إنتخبوا ديمقراطياً . وأقول للمتظاهرين : النواب انتخبوا ديمقراطياً والرئيس عون إنتخبه الشعب. على إنتخابات جديدة بعد 6 أو 12 شهر أن تفرز واقعاً سياسياً جديداً .



- فرنسا مسكت يد لبنان عندما ولد سنة 1920. لبنان أكبر من حجمه وهو مثال يحتذى في التعددية في وجه التحديات ورفض التعايش . وعلى لبنان أن يستمر لمستقبل أفضل في الشرق الادنى.

- حزب الله له وجهان "إرهابي" وسياسي . الوجه السياسي هو منتخب ديمقراطياً من الشعب وهو جزء من الأكثرية الرئاسية في إطار تحالف.

- اردوغان يتهمنا بالإستعمار؟! اجتياحه لسورية هو تدخل سافر، أما عمل فرنسا في لبنان هو عمل مساعدة وعلى طلب من لبنان.







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