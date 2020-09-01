كنعان من بعبدا: نحن امام فرصة للانقاذ ولنساعد انفسنا بحكومة تقر الاصلاحات وتسير بها

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على هامش الغداء الذي اقامه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا على شرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قال النائب ابراهيم كنعان ردا على سؤال ان "الأرجح أن الحكومة الجديدة ستكون من اختصاصيين مدعومين من الاحزاب"، وقال " يا ليت الجميع يترك المطالب بشأن التأليف الحكومي ونذهب جميعاً الى انقاذ البلد".

واعتبر كنعان ان "‏الفرنسيين يتحدثون عن مساعدات ولكن يجب أن نساعد أنفسنا بحكومة سريعة خلال عشرة أيام واهم امر هو اقرار الاصلاحات الاقتصادية والسير بها".

وختم كنعان بالقول "‏نحن امام فرصة للانقاذ واذا لا يوجد حكومة مدعومة فعليا ولديها قدرة على الإنتاج سنكون أمام كارثة".