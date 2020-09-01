فضيحة تحرش في بلدية بيروت؟!

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صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ، البيان الآتي:

"على اثر تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول عمليات تحرش حصلت من قبل موظف في بلدية بيروت في حق زميلاته في العمل. وحرصا منها على الصدقية، يهم دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن توضح للرأي العام التالي :



"فور علم محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالموضوع من خلال شكوى وصلته بتاريخ 24-8-2020، طلب من مصلحة التفتيش في البلدية التحرك فورا وإجراء التحقيقات اللازمة وإفادته بالسرعة الممكنة بسبب حساسية الموضوع .



إن محافظ بيروت القاضي مروان عبود حريص أشد الحرص على كرامة جميع موظفي البلدية من دون استثناء، وفي حال ثبوت الأمر موضوع الشكوى، سيتخذ المحافظ عبود أقصى الإجراءات التي يسمح بها القانون لكي يكون المرتكب عبرة لغيره ولمن تسول له نفسه القيام بمثل تلك الأعمال التي تمس بالقيم الأخلاقية والمجتمعية التى طالما حافظ عليها مجتمعنا اللبناني.



مع الإشارة إلى أن هذه الأعمال المزعومة في حال ثبوتها فهي تعود للفترات السابقة الواقعة بين 2013 و2019، أي قبل استلام القاضي عبود لمهامه محافظا لمدينة بيروت.