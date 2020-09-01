كورونا لبنان - بلدية نشرت أسماء 17 مصابا على صفحتها الرسمية!

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الضنية ـ قامت بلدية بخعون ـ الضنية بنشر أسماء 17 مصابا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على صفحتها الرسمية على الإنترنت بعد استشارة أطباء وإجماعهم على ذلك، لافتة إلى أنها "ستقوم يوميا بالتعديلات اللازمة على الأسماء سواء للمصابين أو لمن تنتهي فترة حجرهم".



وأشارت البلدية، في بيان، "أنها أجرت أمس، بالتعاون مع خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية، 20 فحصا مخبريا pcr لمشتبه في إصابتهم بالفيروس على نفقة وزارة الصحة، وأنها ستقوم بإجراء 20 فحصا مماثلا على نفقتها للغاية نفسها.



في موازاة ذلك، وجهت مكبرات الصوت في مساجد البلدة نداءات إلى "الأهالي الكرام دعتهم فيها إلى التزام التدابير الصحية والوقائية اللازمة، مثل وضع الكمامة في الاماكن العامة والتباعد الإجتماعي".