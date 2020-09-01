كورونا يتسبب باقفال هذه البلدية!

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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا القائم بأعمال بلدية الميناء، قرارا طالب فيه "باقفال البلدية لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم ولغاية مساء يوم الخميس، وذلك بسبب اصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا.

وتضمن القرار اجراء فحص الـ PCR لجميع الموظفين المخالطين للمصاب، وإلزام الموظفين اتخاذ الاجراءات الوقائية القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة اهاليهم واصدقائهم، لا سيما وضع الكمامات وغسل الايدي والتقيد بتعليمات وزارتي الصحة العامة والداخلية، فضلا عن رش وتعقيم مبنى البلدية والمكاتب وكل الغرف الادارية بمواد التعقيم اللازمة والمبيدات".