وزير الاقتصاد ينوه بجهود رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان مع انتهاء فترة خدمتها

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صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه البيان التالي:

مع انتهاء فترة خدمة رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان نادين الحبال في منصبها الذي شغلته منذ شهر تشرين الأول من عام ٢٠١٥، وهي كانت قد انخرطت في العمل الرقابي التأميني منذ سنة ٢٠٠٣. انوّه بالجهود التي بذلتها السيدة الحبال ومهنيتها المثالية طوال فترة خدمتها ولا سيما خلال السنوات المنصرمة التي تسلمت خلالها مسؤولية رئاسة اللجنة بالإنابة وسط تحديات صعبة ومتواصلة، كما اتمنى ان يكون خلفها كفوء ومنتج مثلها، لقد كان لي الفخر بالعمل معها واتمنى لها الأفضل في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى الإجراءات العديدة التي تحققت خلال هذه الفترة، حيث انتقلت اللجنة إلى موقع متقدم على جبهة الرقابة الفاعلة وفق أفضل المعايير العالمية بوجود قانون غير محدث، وباتت المرجع الأساس لصناعة التأمين في لبنان، ولها دورها ومكانتها ضمن منظومة الرقابة على قطاع الخدمات المالية. وقد تمكنت اللجنة من تصميم عدد من القرارات التي طورت مجرى القطاع، وذلك من خلال ضمانة تجديد عقود تأمين الطبابة والاستشفاء، وإلزامية إدراج الحماية التأمينية ضد المخاطر الوبائية. كما عمدت إلى فتح باب التواصل ما بين الجمهور واللجنة على مصراعيه من خلال صفحتها الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. فضلاً عن وضع جملة من التوصيات والدراسات التي من شأنها، متى نُفذت، أن تطور مفهوم صناعة التأمين في لبنان وتصبو بالقطاع ليصبح من أعمدة الاقتصاد الوطني ومن أسس قطاع الخدمات المالية.