ارسلان: العقد السياسي الجديد لن يقوم الا على أسس ضرب الطائفية والمذهبية والعنصرية

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان على حسابه على "تويتر" قائلا :"العقد السياسي الجديد لن يقوم الا على أسس ضرب الطائفية والمذهبية والعنصرية من النظام السياسي والاتجاه نحو بناء الدولة المدنية العصرية التي تعزز مركزية الدولة وقوتها باعتماد اصلاحات جدية في الدستور تتيح لنا جميعا بناء دولة المواطنة الحقيقية عبر قانون انتخاب جديد يعتمد على الدوائر الموسعة للحد من روحية مزرعة الطوائف."



وأضاف:" ويجب ان لا ننسى قانون عصري جديد للاحزاب ليواكب سلسلة الاصلاحات التي يتم التوافق عليها... اما الكلام عن التهويل بموضوع المثالثة، فليس وارداً على الاطلاق".