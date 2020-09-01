تفاصيل هامة عن اجتماع ماكرون - الحريري

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اجتماع ماكرون بالحريري

افادت قناة الـOTV بمعلومات خاصة أن: اجتماع ماكرون بالحريري دام نصف ساعة على انفراد في قصر الصنوبر وبعدها انضم لهما مصطفى اديب ليصبح اللقاء ثلاثيا فينعقد هلى مدى ساعة من الوقت.

وأفادت أن اجتماع ماكرون الحريري واديب دخل بتفاصيل الحكومة المقبلة والرئيس الفرنسي طلب ان تنجز عملية التأليف في غضون ١٥ يوما

وأشارت الى أن ماكرون والحريري تطرقا لموضوع الفيتو السعودي على الحريري الذي حال دون ترشحه لرئاسة الحكومة ومصادر مطلعة تكشف ان ماكرون طلب من الحريري خلال اللقاء ان يخبره بادق تفاصيل ما سمعه من السعوديين