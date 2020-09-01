قصف إسرائيلي على سوريا

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الجمهورية: سقط قتيلان على الأقلّ وأصيب 7 جنود سوريين بجروح في قصف إسرائيلي استهدف ليل أمس مواقع لقوات النظام السوري جنوب دمشق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري.

وقال المصدر: «قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتلّ على بعض مواقعنا العسكرية جنوب دمشق، حيث تصدّت لها وسائط دفاعنا الجوّي وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنّ القصف الإسرائيلي طال جنوب غرب دمشق وريف درعا الشمالي في جنوب البلاد، وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرجمن أنّ القصف طال «مواقع لـ»ح زب ال ل ه» ومجموعات سورية موالية له».