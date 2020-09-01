عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 1 أيلول 2020

الأخبار: حكومة قصر الصنوبر
الديار: ماكرون و"الرؤساء السنّة" وبري الرابحون باختيار أديب...أما المسيحيون فتفرّقوا
الرئيس الفرنسي بدأ زيارته.. وعقوبات فرنسية ـ أميركية على الشخصيات المعرقلة للإصلاح
الرئيس مصطفى اديب متزوج من فرنسية ويحمل جنسيتها...معتدل وغير طائفي
نداء الوطن: مصادر الإليزيه لـ"نداء الوطن": نريد الحصول على "التزام واضح"
حكومة ماكرون... لتقطيع "القطوع"!
البناء: ماكرون يلاقي تسمية أديب رئيساً للحكومة بـ 90 صوتاً بدعم دوليّ ترجمه رؤساء الحكومات
حكومة اختصاصيّين سريعاً للإصلاحات وهيئة حوار لتطوير النظام السياسيّ والاقتصاديّ / بري يحذّر من الانهيار الشامل ويدعو لقانون انتخاب غير طائفيّ وكشف حقيقة تفجير المرفأ
النهار: لبنان في مئويته الأولى مكرّماً مع فيروز
اللواء: تفاؤل فيروزي يرافق وسام ماكرون.. و«المهمة الصعبة» لأديب
بعد جلاء ليل التكليف استشارات التأليف غداً.. واستنكار الإعتداء على الحريات الإعلامية
الجمهورية: بعد التكليف.. العبرة في التأليف
فرنسا تفي بوعدها
the daily star: Macron reassures protesters after meeting Fairouz
l'orient le jour: Moustapha Adib dans les bagages d’Emmanuel Macron
Le Premier ministre désigné peut se targuer du soutien d’une majorité confortable à la Chambre.