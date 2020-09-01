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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 1 أيلول 2020

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الأخبار: حكومة قصر الصنوبر

 

 

 


الديار: ماكرون و"الرؤساء السنّة" وبري الرابحون باختيار أديب...أما المسيحيون فتفرّقوا
الرئيس الفرنسي بدأ زيارته.. وعقوبات فرنسية ـ أميركية على الشخصيات المعرقلة للإصلاح
الرئيس مصطفى اديب متزوج من فرنسية ويحمل جنسيتها...معتدل وغير طائفي

 

 

 


نداء الوطن: مصادر الإليزيه لـ"نداء الوطن": نريد الحصول على "التزام واضح"
حكومة ماكرون... لتقطيع "القطوع"!

 

 

 


البناء: ماكرون يلاقي تسمية أديب رئيساً للحكومة بـ 90 صوتاً بدعم دوليّ ترجمه رؤساء الحكومات
حكومة اختصاصيّين سريعاً للإصلاحات وهيئة حوار لتطوير النظام السياسيّ والاقتصاديّ / بري يحذّر من الانهيار الشامل ويدعو لقانون انتخاب غير طائفيّ وكشف حقيقة تفجير المرفأ

 

 

 


النهار: لبنان في مئويته الأولى مكرّماً مع فيروز

 

 

 

 

اللواء: تفاؤل فيروزي يرافق وسام ماكرون.. و«المهمة الصعبة» لأديب
بعد جلاء ليل التكليف استشارات التأليف غداً.. واستنكار الإعتداء على الحريات الإعلامية

 

 

 

 

الجمهورية: بعد التكليف.. العبرة في التأليف

فرنسا تفي بوعدها

 

 

 


the daily star: Macron reassures protesters after meeting Fairouz

 

 

 


l'orient le jour: Moustapha Adib dans les bagages d’Emmanuel Macron
Le Premier ministre désigné peut se targuer du soutien d’une majorité confortable à la Chambre.

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