عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 1 أيلول 2020

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الأخبار: حكومة قصر الصنوبر



الديار: ماكرون و"الرؤساء السنّة" وبري الرابحون باختيار أديب...أما المسيحيون فتفرّقوا

الرئيس الفرنسي بدأ زيارته.. وعقوبات فرنسية ـ أميركية على الشخصيات المعرقلة للإصلاح

الرئيس مصطفى اديب متزوج من فرنسية ويحمل جنسيتها...معتدل وغير طائفي



نداء الوطن: مصادر الإليزيه لـ"نداء الوطن": نريد الحصول على "التزام واضح"

حكومة ماكرون... لتقطيع "القطوع"!



البناء: ماكرون يلاقي تسمية أديب رئيساً للحكومة بـ 90 صوتاً بدعم دوليّ ترجمه رؤساء الحكومات

حكومة اختصاصيّين سريعاً للإصلاحات وهيئة حوار لتطوير النظام السياسيّ والاقتصاديّ / بري يحذّر من الانهيار الشامل ويدعو لقانون انتخاب غير طائفيّ وكشف حقيقة تفجير المرفأ



النهار: لبنان في مئويته الأولى مكرّماً مع فيروز

اللواء: تفاؤل فيروزي يرافق وسام ماكرون.. و«المهمة الصعبة» لأديب

بعد جلاء ليل التكليف استشارات التأليف غداً.. واستنكار الإعتداء على الحريات الإعلامية

الجمهورية: بعد التكليف.. العبرة في التأليف

فرنسا تفي بوعدها



the daily star: Macron reassures protesters after meeting Fairouz



l'orient le jour: Moustapha Adib dans les bagages d’Emmanuel Macron

Le Premier ministre désigné peut se targuer du soutien d’une majorité confortable à la Chambre.