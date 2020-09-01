أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 1 أيلول 2020

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اللواء: أسرار

همس

حسم الموقف من الإسم المرشح، الذي ثبت لاحقاً، لتأليف الحكومة ليل السبت- الأحد.



غمز

يعتبر وزير سابق أنه خضع لعملية تضليل على مستوى المعلومات، جعلته يشطح خارج ما يجري، الأمر الذي أغضبه لاحقاً.



لغز

يعتبر خبير اقتصادي أن الوضع، إذا لم يشهد تقدماً، فإنه على الأقل، لن يتراجع أكثر مما وصل إليه!

نداء الوطن: خفايا

تؤكد مصادر خارجية ان العراب الفعلي لإختيار مصطفى أديب كان طه ميقاتي، شقيق الرئيس ميقاتي. وعمل طه ميقاتي الموجود في فرنسا على تسويق الإسم لدى الإليزيه، ورتب لقاءات بين أديب ومسؤولين فرنسيين خلال الأيام الماضية في برلين.

يعتبر حزب أساسي في فريق الممانعة أنّ حكومة أديب ستكون حكومة انتقالية هدفها التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.

تتساءل أوساط سياسية عما إذا كانت علاقة هنري شاوول المتينة مع الفرنسيين ستؤهله للمشاركة في الحكومة الجديدة.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

رأت مصادر سياسيّة أن مشاركة الرئيس فؤاد السنيورة في التسوية التي انتهت بتسمية رئيس الحكومة بتوافق يشارك فيه حزب الله والتيار الوطني الحر تعني سقوط الاعتراضات الأميركيّة والسعودية على اختبار فرصة هذه التسوية، تمهيداً للحكم على مساراتها الأوسع المدى التي قد تترجم لاحقاً بخطوات أخرى.



كواليس

قال دبلوماسيّون غربيّون إن فرنسا تحاول ملء الفراغ الناجم عن بدء موسم الانتخابات الأميركية بحركة سياسية نشطة تحاول تعويض الضمور في مكانة فرنسا في الشرق الأوسط وتؤسس لتفاهمات أميركية إيرانية يتولاها الرئيس الأميركي المقبل مهما كانت نتائج الانتخابات.