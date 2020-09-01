لوفيغارو: ماكرون هدّد بالعقوبات

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الأخبار: ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لوّح في زيارته السابقة لبيروت، «بفرض عقوبات على القادة السياسيين الرافضين للإصلاحات ولإرساء عقد سياسي جديد كما يتمنى».

وبحسب الصحيفة، أضاف ماكرون أن «هناك تفكيراً جدياً بهذه العقوبات، لكن يفترض تنسيقها مع الأميركيين حتى تكون فعالة». وسألت الصحيفة عمّا إذا كان هذا السيف المصلت سيحفّز عرّابو النظام المنهك والفاسد على أن يتحركوا؟ وتحدثت نقلاً عما يدور داخل أروقة الاليزيه من كلام حول «حكومة إنقاذ نظيفة وفعالة وقادرة على تنفيذ الاصلاحات، خصوصاً في قطاعَي الكهرباء والاتصالات، اللذين وصفتهما بمضخة مالية لتمويل بعض الأحزاب».