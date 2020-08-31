الرئيس عون استقبل ماكرون: اذا اخذت الحكومة الجديدة بالاصلاحات الضرورية سيتمكن المجتمع الدولي من الالتزام بدعم لبنان

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وصل رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون عند التاسعة والربع من مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد رسمي.

ولدى ترجله من الطائرة قدم الرئيس عون لضيفه اعضاء الوفد اللبناني الذي ضم: وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، وزير الصحة الدكتور حمد حسن، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية رفيق شلالا، قائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط، قائد منطقة جبل لبنان في الجيش العميد عفيف صالح، وقائد منطقة جبل لبنان في الامن الداخلي العميد جهاد الاسمر.

ثم قدم الرئيس ماكرون للرئيس عون اعضاء الوفد الفرنسي وابرزهم: وزير الخارجية جان ايف لودريان، ووزير التضامن والصحة اوليفييه فيران، السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، اضافة الى عدد من الدبلوماسين والمستشارين.

وبعد استراحة قصيرة للوفدين في قاعة الشرف في الجناح الرئاسي، تم خلالها تبادل الحديث حول التطورات الاخيرة في لبنان، غادر بعدها الرئيس الفرنسي المطار.

تصريح ماكرون

ولدى خروجه من الجناح الرئاسي، أدلى الرئيس ماكرون الى الصحافيين بالتصريح التالي:

انا سعيد بالعودة كما وعدت الى بيروت وكما والتزمت في زيارتي السابقة، لأعاين أولاً المساعدات الانسانية على أثر الانفجار الذي حصل وهو ما التزمت به، وقد عقدنا في التاسع من آب مؤتمراً دوليا في فرنسا تحت اشراف الامم المتحدة لتنظيم هذه المساعدات مع تأكيد على الشفافية واشراك المنظمات غير الحكومية والمدنية، وسأتوجه غدا الى المرفأ لأكشف على ذلك شخصياً، وسننظر ايضا في موضوع تنسيق المساعدات الصحية لأن لبنان يعاني كذلك من تأثيرات كوفيد 19 وذلك من خلال زيارتي لمستشفى الحريري. ونحن نتابع ايضا برامج المساعدة في التعليم واعادة البناء وكل انواع الدعم الضروري الشعب اللبناني، وهذا نفس التعهد والالتزام الذي رافق التعاون التقني الذي بدأنا بتقديمه منذ 3 اسابيع الى جانب الحكومة اللبنانية بناء على طلبها في اطار التحقيق الحاصل في موضوع الانفجار.

السبب الثاني لزيارتي هو مئوية لبنان الكبير، وستكون لنا غدا الفرصة لاستخلاص الدروس من هذه المناسبة والتطلع نحو المستقبل. والهدف الاساسي ايضا لزيارتي متابعة الاوضاع السياسية، وموقفي هو نفسه ويقوم على ضرورة عدم التدخل في اشلؤون الداخلية ، ورأيت ان العملية قد انطلقت في الساعات الاخيرة في تسمية رئيس للحكومة. وبالتأكيد لا يعود لي ان اوافق عليه او لا، لأن ذلك منوط بالسيادة اللبنانية، ولكن علي ان اتأكد انه سيتم تشكيل حكومة مهمة لخدمة الشعب اللبناني ولبنان، واطلاق الاصلاحات، ومكافحة الفساد من اجل العدالة، واصلاح مجال الطاقة، وادارة افضل للمرفأ، وادارة افضل للبنك المركزي والنظام المصرفي. كل هذه الاصلاحات الضرورية التي التزمت من جهتي بمتابعتها، اذا تم الأخذ بها من قبل حكومة المهمة التي ستتشكل سيتمكن عندها المجتمع الدولي وفي طليعته فرنسا، من الالتزام بدعم لبنان والشعب اللبناني. هذه هي الاهداف الثلاثة لزيارتي اليوم، اضافة الى رغبتي بتحقيق وعدي الذي كنت قد اطلقته في زيارتي الماضية.