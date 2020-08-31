living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون استقبل ماكرون: اذا اخذت الحكومة الجديدة بالاصلاحات الضرورية سيتمكن المجتمع الدولي من الالتزام بدعم لبنان

31
AUGUST
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وصل رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون عند التاسعة والربع من مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد رسمي.

ولدى ترجله من الطائرة قدم الرئيس عون لضيفه اعضاء الوفد اللبناني الذي ضم:  وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، وزير الصحة الدكتور حمد حسن، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية رفيق شلالا، قائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط، قائد منطقة جبل لبنان في الجيش العميد عفيف صالح، وقائد منطقة جبل لبنان في الامن الداخلي العميد جهاد الاسمر.

ثم قدم الرئيس ماكرون للرئيس عون اعضاء الوفد الفرنسي وابرزهم: وزير الخارجية جان ايف لودريان، ووزير التضامن والصحة اوليفييه فيران، السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، اضافة الى عدد من الدبلوماسين والمستشارين.

وبعد استراحة قصيرة للوفدين في قاعة الشرف في الجناح الرئاسي، تم خلالها تبادل الحديث حول التطورات الاخيرة في لبنان، غادر بعدها الرئيس الفرنسي المطار.

تصريح ماكرون

ولدى خروجه من الجناح الرئاسي، أدلى الرئيس ماكرون الى الصحافيين بالتصريح التالي:

انا سعيد بالعودة كما وعدت الى بيروت وكما والتزمت في زيارتي السابقة، لأعاين أولاً المساعدات الانسانية على أثر الانفجار الذي حصل وهو ما التزمت به، وقد عقدنا في التاسع من آب مؤتمراً دوليا في فرنسا تحت اشراف الامم المتحدة لتنظيم هذه المساعدات مع تأكيد على الشفافية واشراك المنظمات غير الحكومية والمدنية، وسأتوجه غدا الى المرفأ لأكشف على ذلك شخصياً، وسننظر ايضا في موضوع تنسيق المساعدات الصحية لأن لبنان يعاني كذلك من تأثيرات كوفيد 19 وذلك من خلال زيارتي لمستشفى الحريري. ونحن نتابع ايضا برامج المساعدة في التعليم واعادة البناء وكل انواع الدعم الضروري الشعب اللبناني، وهذا نفس التعهد والالتزام الذي رافق التعاون التقني الذي بدأنا بتقديمه منذ 3 اسابيع الى جانب الحكومة اللبنانية بناء على طلبها في اطار التحقيق الحاصل في موضوع الانفجار.

السبب الثاني لزيارتي هو مئوية لبنان الكبير، وستكون لنا غدا الفرصة لاستخلاص الدروس من هذه المناسبة والتطلع نحو المستقبل. والهدف الاساسي ايضا لزيارتي متابعة الاوضاع السياسية، وموقفي هو نفسه ويقوم على ضرورة عدم التدخل في اشلؤون الداخلية ، ورأيت ان العملية قد انطلقت في الساعات الاخيرة في تسمية رئيس للحكومة. وبالتأكيد لا يعود لي ان اوافق عليه او لا، لأن ذلك منوط بالسيادة اللبنانية، ولكن علي ان اتأكد انه سيتم تشكيل حكومة مهمة لخدمة الشعب اللبناني ولبنان، واطلاق الاصلاحات، ومكافحة الفساد من اجل العدالة، واصلاح مجال الطاقة، وادارة افضل للمرفأ، وادارة افضل للبنك المركزي والنظام المصرفي. كل هذه الاصلاحات الضرورية التي التزمت من جهتي بمتابعتها، اذا تم الأخذ بها من قبل حكومة المهمة التي ستتشكل سيتمكن عندها المجتمع الدولي وفي طليعته فرنسا، من الالتزام  بدعم لبنان والشعب اللبناني. هذه هي الاهداف الثلاثة لزيارتي اليوم، اضافة الى رغبتي بتحقيق وعدي الذي كنت قد اطلقته في زيارتي الماضية.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout