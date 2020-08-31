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سنبقى هنا وسنبقى معاً؛ هكذا اختصَرَ الرئيسُ ميشال عون مسيرَتَه كلها وكلَّ خياراته؛ التي يفهمُها البعضُ ولا يفهمُها البعضُ الآخر.

بمناسبةِ المئويةِ؛ سنبقى هنا.

اليومَ وكلَّ يومٍ: سنبقى معاً.

خياران والتزامان وإيمان وممارسةٌ دفعَ الجنرالُ وكلُّ من معَهُ ثمنَهُما الباهظ.

لا القريبُ ولا البعيدُ، يريدُنا أن نبقى هنا.

كان دائماً عرضُهم لنا سُفُناً وتسهيلاتِ هجرةٍ وتأشيراتٍ وخيماً ومساعداتٍ للنازحينَ إلى بلدِنا؛ وكان خيارُنا في المقابل أن نبقى هنا.

كان خيارُهم صفقةَ قرنٍ مع توطينٍ، وكان خيارُنا واضحًا وحاسماً: سنبقى نحنُ هنا.

كانت دائماً مشاريعُهُم لنا: فتنةً وتحريضاً وتوتراً وصداماً؛ وكان خيارُنا في المقابلِ مدَّ الجسورِ فوقَ كلِّ المآخذِ والاعتباراتِ لنبقى معاً.

سبَقَ للعماد عون أن اختصرَ الكثيرَ الكثيرَ بثلاثيةِ الحريَةِ والسيادةِ والاستقلالِ يومَ كتَبَ باللّحمِ الحيِّ شعارَ التحرير.

وها هوَ اليومَ يكتبُ باللحمِ الحيِّ نفسِهِ شعارَ التحرُّر: ندفعُ ثمناً باهظاً وكبيراً جداً لكن ... سنبقى معاً، ولنْ نقبلَ أبداً بتهميشِ فريقٍ أو استغيابِهِ.

هذا لا يُعجِبُ القريبَ ولا البعيدَ؛ هذا لا يُعجِبُ تُجّارَ الفتَنِ؛ هذا لا يعجِبُ سماسِرةَ الحروبِ الصغيرةِ، لكنّهُ.. إلتزامُ رئيسٍ.

فرُغمَ كلَّ شيءٍ، لا نملِكُ ترَفَ الاختيارِ: ليس الوطنُ فندقاً يعجِبُنا فنقيمُ فيه أو لا يعجِبُنا، فنغيُّرهُ. الوطنُ مشروعٌ، وهذا المشروعُ لا تقيمُهُ الاشاعاتُ والصداماتُ والمعاركُ الجانبيّةُ، إنما الحريةُ والسيادةُ والالتزامُ الجديُّ.

في كلِّ ما يواجِهُهُ وطنُنا بمئويتِهِ الأولى كنا بحاجةٍ كبيرةٍ لهذه المصارحةِ الشاملةِ التي تتجاوزُ أمواجَ التغريداتِ الفارغةِ من كلِّ مضمونٍ، وأكوامَ التحريضِ اليوميِ، والجبهاتِ الجاهزةِ للاشتعالِ في أيّةِ لحظةٍ.

في ذكرى المئويةِ اليوم، كما منذ مئةِ عامٍ، هناكَ من لا يريدُ الـ 10452 كلم مربع، ثقافةً وجغرافيا وفكرةً.

هناكَ من يواصلُ استخدامَ عدّةٍ ضخمةٍ لحثِّنا على الاستسلامِ. لكن، إسمحوا لي: الوضعُ صعبٌ، انهيارُ العملةِ محبطٌ وموجِعٌ ولهُ أثرُهُ الكبيرُ على كلِّ مواطنٍ من دونِ استثناءٍ، لا ماءَ ولا كهرباءَ ولا بنيةً تحتيّةً ولا بنيةً اقتصاديةً ولا فُرَصَ عملٍ ولا حياءَ لبعضِ الكتلِ السياسيةِ، حتى أتى انفجارُ الرابعِ من آبِ فكَسَرَ أحلامَ شبابِنا ودمَّرَ جنىَ العمرِ وأدمىَ القلوبَ وأوجَعَ الكثيرينَ وافقدَنا احباءَ لَنا، وزعْزَعَ أملَنا في بناءِ وطنٍ أفضلٍ يقومُ على الحقِ والعدالةِ، وترَكَ فينا جرحًا عميقًا من الصعبِ أن نتخَطاه في وقتٍ قريبٍ.

لكن مع هذا كلِّه لن نسايرَهُم في مسعاهُم لأن نشمئزَّ من بلدِنا. البلدُ بكلِّ مشاكِلِه، بلدُنا، ولن نتركَهُ لمجرّدِ أن مشاكلَهُ كثيرةٌ.

لا أبداً، سنبقى هنا؛ سنبقى مع كلِّ من يرغبُ بالبقاءِ معَنا وسنناضِلُ بكلِّ ما أوتِينَا من عزمٍ لنصنَعَ البلدَ الذي نريدُهُ. الشعوبُ لا تجدُ أوطانَها على قارعةِ الطريقِ؛ الشعوبُ تصنعُ أوطانَهَا.

سنصنَعُ وطناً يليقُ بتضحياتِ كلِّ من استشهدوا في سبيلِ الحُلمِ، سنصنَعُ وطناً نبقى فيهِ مع كلِّ من يرغبُ بأن نعيشَ معاً، وأن يُلاقي الرئيسَ العماد ميشال عون في دعوتِهِ الى دولةٍ مدنيةٍ تحمي الحقوقَ وتكونُ فيها العدالةُ سيّدةَ الموقِفِ والقوانينُ مطبقةً على الجميعِ.