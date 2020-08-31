living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بمناسبةِ المئويةِ.. سنبقى هنا!

31
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سنبقى هنا وسنبقى معاً؛ هكذا اختصَرَ الرئيسُ ميشال عون مسيرَتَه كلها وكلَّ خياراته؛ التي يفهمُها البعضُ ولا يفهمُها البعضُ الآخر. 

بمناسبةِ المئويةِ؛ سنبقى هنا. 

اليومَ وكلَّ يومٍ: سنبقى معاً. 

خياران والتزامان وإيمان وممارسةٌ دفعَ الجنرالُ وكلُّ من معَهُ ثمنَهُما الباهظ. 

لا القريبُ ولا البعيدُ، يريدُنا أن نبقى هنا. 

كان دائماً عرضُهم لنا سُفُناً وتسهيلاتِ هجرةٍ وتأشيراتٍ وخيماً ومساعداتٍ للنازحينَ إلى بلدِنا؛ وكان خيارُنا في المقابل أن نبقى هنا. 

كان خيارُهم صفقةَ قرنٍ مع توطينٍ، وكان خيارُنا واضحًا وحاسماً: سنبقى نحنُ هنا. 

كانت دائماً مشاريعُهُم لنا: فتنةً وتحريضاً وتوتراً وصداماً؛ وكان خيارُنا في المقابلِ مدَّ الجسورِ فوقَ كلِّ المآخذِ والاعتباراتِ لنبقى معاً.

سبَقَ للعماد عون أن اختصرَ الكثيرَ الكثيرَ بثلاثيةِ الحريَةِ والسيادةِ والاستقلالِ يومَ كتَبَ باللّحمِ الحيِّ شعارَ التحرير. 

وها هوَ اليومَ يكتبُ باللحمِ الحيِّ نفسِهِ شعارَ التحرُّر: ندفعُ ثمناً باهظاً وكبيراً جداً لكن ... سنبقى معاً، ولنْ نقبلَ أبداً بتهميشِ فريقٍ أو استغيابِهِ. 

هذا لا يُعجِبُ القريبَ ولا البعيدَ؛ هذا لا يُعجِبُ تُجّارَ الفتَنِ؛ هذا لا يعجِبُ سماسِرةَ الحروبِ الصغيرةِ، لكنّهُ.. إلتزامُ رئيسٍ.

فرُغمَ كلَّ شيءٍ، لا نملِكُ ترَفَ الاختيارِ: ليس الوطنُ فندقاً يعجِبُنا فنقيمُ فيه أو لا يعجِبُنا، فنغيُّرهُ. الوطنُ مشروعٌ، وهذا المشروعُ لا تقيمُهُ الاشاعاتُ والصداماتُ والمعاركُ الجانبيّةُ، إنما الحريةُ والسيادةُ والالتزامُ الجديُّ.

في كلِّ ما يواجِهُهُ وطنُنا بمئويتِهِ الأولى كنا بحاجةٍ كبيرةٍ لهذه المصارحةِ الشاملةِ التي تتجاوزُ أمواجَ التغريداتِ الفارغةِ من كلِّ مضمونٍ، وأكوامَ التحريضِ اليوميِ، والجبهاتِ الجاهزةِ للاشتعالِ في أيّةِ لحظةٍ.

في ذكرى المئويةِ اليوم، كما منذ مئةِ عامٍ، هناكَ من لا يريدُ الـ 10452 كلم مربع، ثقافةً وجغرافيا وفكرةً. 

هناكَ من يواصلُ استخدامَ عدّةٍ ضخمةٍ لحثِّنا على الاستسلامِ. لكن، إسمحوا لي: الوضعُ صعبٌ، انهيارُ العملةِ محبطٌ وموجِعٌ ولهُ أثرُهُ الكبيرُ على كلِّ مواطنٍ من دونِ استثناءٍ، لا ماءَ ولا كهرباءَ ولا بنيةً تحتيّةً ولا بنيةً اقتصاديةً ولا فُرَصَ عملٍ ولا حياءَ لبعضِ الكتلِ السياسيةِ، حتى أتى انفجارُ الرابعِ من آبِ فكَسَرَ أحلامَ شبابِنا ودمَّرَ جنىَ العمرِ وأدمىَ القلوبَ وأوجَعَ الكثيرينَ وافقدَنا احباءَ لَنا، وزعْزَعَ أملَنا في بناءِ وطنٍ أفضلٍ يقومُ على الحقِ والعدالةِ، وترَكَ فينا جرحًا عميقًا من الصعبِ أن نتخَطاه في وقتٍ قريبٍ. 

لكن مع هذا كلِّه لن نسايرَهُم في مسعاهُم لأن نشمئزَّ من بلدِنا. البلدُ بكلِّ مشاكِلِه، بلدُنا، ولن نتركَهُ لمجرّدِ أن مشاكلَهُ كثيرةٌ. 

لا أبداً، سنبقى هنا؛ سنبقى مع كلِّ من يرغبُ بالبقاءِ معَنا وسنناضِلُ بكلِّ ما أوتِينَا من عزمٍ لنصنَعَ البلدَ الذي نريدُهُ. الشعوبُ لا تجدُ أوطانَها على قارعةِ الطريقِ؛ الشعوبُ تصنعُ أوطانَهَا.

سنصنَعُ وطناً يليقُ بتضحياتِ كلِّ من استشهدوا في سبيلِ الحُلمِ، سنصنَعُ وطناً نبقى فيهِ مع كلِّ من يرغبُ بأن نعيشَ معاً، وأن يُلاقي الرئيسَ العماد ميشال عون في دعوتِهِ الى دولةٍ مدنيةٍ تحمي الحقوقَ وتكونُ فيها العدالةُ سيّدةَ الموقِفِ والقوانينُ مطبقةً على الجميعِ.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout