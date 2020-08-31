الجسر الجوي الأردني مستمر باغاثة لبنان

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وصلت طائرة أردنية من سلاح الجو الملكي اليوم الاثنين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء في لبنان.

وجاء ذلك من خلال الجسر الجوي الذي أمر به جلالته بالسرعة الممكنة لتخفيف العبئ على الشعب اللبناني الشقيق على اثر الحادث الانفجار المؤسف الذي وقع في مرفأ بيروت.

وتحمل الطائرة مواد غذائية اضافة الى ماده الطحين نظرا إلى النقص الكبير من مادة القمح التي كان سببها الضرر الكبير الذي تعرضت له اهراءات القمح (الصوامع) جراء الانفجار، والتي تقع على المرفأ مباشرة.

يذكر أنه كانت قد وصلت بالأمس طائرة مساعدات تموينية وانسانية تضمنت ادويه لمرضى السرطان مقدمه من مركز الحسين للسرطان في الاردن.