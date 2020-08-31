مسيرة "الحقيقة والعدالة من أجل بيروت" للتيار الوطني الحر تحت شعار "كرمال ما تضيع الحقيقة"

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نظم التيار الوطني الحر مسيرة "الحقيقة والعدالة من أجل بيروت" تحت شعار "كرمال ما تضيع الحقيقة" من محطة شارل الحلو وصولا الى المرفأ.

ويأتي هذا التحرك بعد مرور ثمانية وعشرين يومًا على انفجار المرفأ من دون ان يطال التحقيق اي من الرؤوس الكبيرة التي كانت معنية بالموضوع.

وبعد انتهاء التحرك قبالة المرفأ توجه عدد من المشاركين الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في الأشرفية لمواكبة التحقيقات التي تجري مع الناشطين في التيار جو عون مارك صهيوني وشربل سيلفا على خلفية توزيع مناشير.

وقد اطلق الموقوفون بسند إقامة وتوجهوا مباشرة الى مركزية التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي

وتخللت الوقفة كلمات لعدد من أهالي المنطقة الذين تضرروا جراء الانفجار متحدثين عن شهاداتهم الحية والمطالب التي يرفعونها.



ماريلين حبيلية

وتحدثت السيدة ماريلين حبيلية وهي واحدة من أبناء المناطق المنكوبة معتبرة ان احدا لا يمكنه ان ينسى توقيت السادسة والدقائق العشر في الرابع من آب المشؤوم لان هناك احبة لنا فقدناهم بلمح البصر وهناك من انجرح.. مطالبةً بمعرفة الحقيقة ومؤكدة الا استكانة الوصول اليها.



بتريك نخلة

نخلة وهو ايضًا من سكان المنطقة المنكوبة اعتبر ان ٤ آب لم ينته بعد عند المتضررين من هذا الانفجار.

واشار الى ان احدا لم يسأل حتى اليوم عن المنكوبين مطالبا بخلية تنسيق ومؤكدا ان الأولوية هي لاقفال الابواب والنوافذ وليس لتقديم المأكولات.



عماد جعارة

جعارة الذي فقد احد أقاربه جراء الانفجار

قال ان هذا الانفجار لم يؤد فقط إلى خسارة احباء وسقوط عدد كبير من الجرحى ودمر احياءً بكاملها بل جعل اللبنانيين يفقدون ثقتهم بمستقبلهم وما تبقى لهم من طمأنينة في هذا البلد..

وأضاف جعارة، معتبرا ان لدى كل شخص الكثير من الروايات عن هذا اليوم المشؤوم فمنذ ذاك الوقت لا تفارق تلك الصورة الدرامتكية ذاكرة أهالي المنطقة ولا تنشف الدموع من أعينهم.

مطالبا باسم كل شهيد وجريح عدم تضليل الحقيقة وعدم اجراء مساومات او السكوت عما حصل.

مضيفا نريد تحقيقا شفافا لمحاسبة المجرمين وهذا هو الشيء الوحيد الذي يعيد الامل للبنانيين بوطنهم.

غسان زيتون

اعتبر زيتون ان ان هذا الزلزال الذي ضرب بيروت هو شبه نووي وهو يهدد هذه المناطق التراثية التي تضررت منه

منبها هيئات الإغاثة والجمعيات التي تعمل على اعادة الترميم من كارثة جديدة تهدد المناطق التراثية عند أول تساقط للأمطار في حال لم يتم الإسراع بترميم المنازل التراثية



جاد جابر

جابر الذي تلا بيانًا باسم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر:

استنكر توقيف عدد من الناشطين جراء توزيع المناشير واعتبر انه كان من الأجدى أن نوزع المنشور في وضح النهار أمام الجميع فلا يجوز نشر الحقيقة تحت جنح الظلام. عذراً كان من الأجدى أن نوزع المنشور أمام قصور عدلكم التي لم تر المسلحين يسرحون في شوارع خلدة وسارعت لاستدعاء ناشطين تهمتهم أنهم يطالبون بالحقيقة. وان كان من الأجدى أن نوزع المنشور في بيروت العاصمة المجروحة التي تناسيتم انفجارها وشهداءها وجرحاها ومهجريها وسارعتم لاستدعاء ناشطين تهمتهم مناشدة القضاء وطلب العدالة. وان كان من الأجدى أن نوزع المنشور على مساحة وطن تناسيتم كل ملفات فساده وفاسديه المحميين من الفيول المغشوش إلى أصحاب الصناديق والإهمال وسارعتم لاستدعاء ناشطين تهمتهم رفض لفلفة أي ملف.



مايا بردويل

المحامية مايا بردويل قالت بدورها ان ما حصل هو جريمة موصوفة ضد الوطن وضد الانسانية.... جريمة فوق الوصف والقدرة على التخيّل... جريمة بحق شعب شجاع مناضل مقاوم عاش الحروب وتغلب على الشدائد... جريمة بحق عاصمة هي نموذج لحب الحياة ولارادة الصمود .

شاءت الظروف وبالتزامن مع أقسى حرب مالية واقتصادية على لبنان ان يتعرض وطننا لأفظع تجربة على الاطلاق، لانفجار دمّر البشر والحجر وقد اعتبر الثالث من نوعه عالمياً.

ونحن هنا اليوم لنؤكد أن لن تغمض لنا عين ولن نكلّ عن السعي والضغط البنّاء من أجل معرفة كامل الحقيقة ومحاسبة جميع المرتكبين والمهملين ومن لم يتحمّلوا مسؤلياتهم أمام خطر محدق كانوا يعلمون به.

نريد محاسبة الجميع مهما علا شأنهم أكانوا في مراكز عسكرية وأمنية، أو وزارية أو قضاة أو مديرين عامين أو موظفين .

نحن هنا اليوم ونحمل معنا كمّاً هائل من الأسئلة التي نريد الاجوبة عليها وصولاً إلى الحقيقة الكاملة:

- من أدخل باخرة الموت إلى لبنان؟ ولماذا تم تعويمها وإفراغ البضاعة المتفجرة وتركها في العنبر رقم 12 رغم خطورتها؟ لماذا لم يتحرك المعنيون وكيف سكتوا طيلة هذه السنوات ولم يتجاوبوا مع الكتب والتقارير التي حذّرت من خطورتها؟ لماذا كانت هناك ثغرة في العنبر وإذا لم ينفجر 2750 طن فأين ذهبت باقي الكميات؟ كيف تم التعاطي مع هذا الموضوع بخفة؟ لماذا لم يُستدعى جميع المسؤولين إلى التحقيق بعد والى اين وصل هذا التحقيق؟ الأسئلة كثيرة والاجوبة يجب أن تكون على قدر هذه الاسئلة وعلى قدر وجع أهل بيروت والمتن وكل لبنان؟

إن سبب هذه الجريمة الاول هو الفساد والاهمال وقلة مسؤولية المسؤولين وانعدام الكفاية ونظام التحاصص والحمايات السياسية والخطوط الحمر، ولتكن بداية مكافحة الفساد الحقيقية من محاسبة المسؤولين عنها. ولنجعل من هذه الكارثة فرصة لفتح ملفات الفساد على مصراعيها واطلاق عصر المحاسبة والاصلاح.

يوم الحساب آتٍ لا محالة لأننا سنبقى نكافح ونسعى من أجل الوصول إليه. دم ضحايانا وجرحانا وتدمير بيوتنا وتراثنا لن يذهبوا سدا. وبيروت لن تشفى بلا تحقيق العدالة. وحدها الحقيقة والعدالة والمحاسبة تعزّي أهلنا وتختم لديهم بعضاً من جراحاتهم النفسية والجسدية. وسنكون إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية الذي كان أول من نادى بالحقيقة وبمحاسبة المتورطين.

أما تفريغ العاصمة من اهلها فلن نرضى به ولن نسمح أن يمر مهما فعلوا. وسنقف سداً منيعاً بوجه تكرار تجربة سوليدير في أحيائنا. وسنمنع بيع منطقتنا وإحداث أي تغيير فيها.

فإلى جانب مطالبتنا بالحقيقة وسعينا للمحاسبة، سنطالب ونسعى لترميم البيوت وهذا يجب أن يكون أولوية وسنعيد إحياء تراثنا مع المسؤولين والسكان الاصليين حفاظاً على هوية هذه المنطقة .

إن الوقت يمر وعملية المسح وتقييم الاضرار تسير ببطء وكذلك مسألة إعادة الترميم. فماذا ينتظرون والشتاء بات على الابواب؟ وأين أصبحت التعويضات على أهلنا الذين أصابتهم هذه الكارثة بأبنائهم وإخوتهم وأقاربهم، ببيوتهم وسياراتهم ومحالهم؟ بلقمة عيشهم ومستقبلهم؟

إن اهالي المنطقة المنكوبة وكأنهم يدفعون الثمن مرتين أو أكثر، نتيجة الاهمال والانفجار أولاً ونتيجة البطء بالمعالجة ثانياً، فماذا ينتظر المسؤولون؟ وصحيح أن المبادرات الحزبية والمدنية والفردية حاضرة ولكنها تبقى أقل بكثير من المتطلبات، وهي حتماً لا تكفي لمعالجة تداعيات هذه الكارثة الكبرى.

إن أهل بيروت يدفعون ثمن أداء وممارسة منظومة فساد عميقة تتحكم بالبلاد والعباد منذ ثلاثين سنة وقد حان وقت محاسبتها وفكفكتها والمضي قدماً في ورشة الانقاذ وإعادة بناء ما تهدّم في النفوس والبيوت والأرزاق والمؤسسات.

فلتكن هذه المناسبة لتضافر الجهود والتنسيق بين القوى الخيّرة والصادقة، وليتم إقرار كل القوانين اللازمة ليتمكن أهلنا من لملمة جراحهم والوقوف من جديد وخاصة لجهة اقرار قانون معجل بالسماح للمودعين المتضررين بسحب جزء من اموالهم بالعملات الاجنبية لان كلفة الترميم تسعّر على اساس سعر السوق بالاضافة إلى قوانين أخرى.

نعاهدكم أننا "مكملين" للوصول إلى الحقيقة والعدالة والمحاسبة الجدية وصولاً إلى رؤية المسؤولين الحقيقيين في السجون بدلاً من ترهيب من يطالبون بالحقيقة.

حمى الله لبنان من المزيد من الكوارث، الرحمة للشهداء، والعهد والوعد لأهالي بيروت والمتن وكل متضرر بأننا لن نتوقف عن العمل والسعي من أجل إعادتهم إلى الحياة.