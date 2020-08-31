" الكيان ولبنان الكبير".. عرض ثقافي تاريخي في اول أيلول في الديمان

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يشهد الكرسي البطريركي في الديمان مساء الأول من أيلول المقبل، احتفالية المئوية الأولى لاعلان دولة لبنان الكبير. تنظم الاحتفالية رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث بالتعاون مع تجمّع موارنة من اجل لبنان. وتتضمن عرضاً ثلاثي الابعاد موثقاً ومصوراً استناداً الى أرشيف بكركي ومكتبة الوادي المقدس وأرشيف مؤتمر الصلح في باريس وحقبة الانتداب الفرنسي. ويضيء هذا العرض على المسار التاريخي لدور الكنيسة المارونية في تأسيس الكيان اللبناني وصولاً الى اعلان دولة لبنان الكبير، 1920 ومنها الى استقلال 1943 حتى اليوم. أعد النص التاريخي وسيناريو العرض ووثائقه د. مطانيوس نجيم والزميل جورج عرب، والإخراج لميلاد طوق، وإدارة تقنية ومؤثرات ضوئية وصوتية لـ V. event Sound & light systems. كما تتضمن الاحتفالية في قسمها الثاني أناشيد من التراث المشترك المسيحي الإسلامي، تؤديها جوقة قاديشا بقيادة الاب يوسف طنوس.

وأوضحت رابطة قنوبين، في إعلانها عن الاحتفالية، انه عملاً بتدابير الوقاية من وباء كورونا ليس هناك دعوات عامة لحضور الاحتفالية، التي ستنقل عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI مباشرة داخل لبنان والى الخارج، طوال عرضها لمدة 40 دقيقة بدءاً من الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء اول أيلول المقبل.