living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

" الكيان ولبنان الكبير".. عرض ثقافي تاريخي في اول أيلول في الديمان

31
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 يشهد الكرسي البطريركي في الديمان مساء الأول من أيلول المقبل، احتفالية المئوية الأولى لاعلان دولة لبنان الكبير. تنظم الاحتفالية رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث بالتعاون مع تجمّع موارنة من اجل لبنان. وتتضمن عرضاً ثلاثي الابعاد موثقاً ومصوراً استناداً الى أرشيف بكركي ومكتبة الوادي المقدس وأرشيف مؤتمر الصلح في باريس وحقبة الانتداب الفرنسي. ويضيء هذا العرض على المسار التاريخي لدور الكنيسة المارونية في تأسيس الكيان اللبناني وصولاً الى اعلان دولة لبنان الكبير، 1920 ومنها الى استقلال 1943 حتى اليوم. أعد النص التاريخي وسيناريو العرض ووثائقه د. مطانيوس نجيم والزميل جورج عرب، والإخراج لميلاد طوق، وإدارة تقنية ومؤثرات ضوئية وصوتية لـ V. event Sound & light systems. كما تتضمن الاحتفالية في قسمها الثاني أناشيد من التراث المشترك المسيحي الإسلامي، تؤديها جوقة قاديشا بقيادة الاب يوسف طنوس.

وأوضحت رابطة قنوبين، في إعلانها عن الاحتفالية، انه عملاً بتدابير الوقاية من وباء كورونا ليس هناك دعوات عامة لحضور الاحتفالية، التي ستنقل عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI مباشرة داخل لبنان والى الخارج، طوال عرضها لمدة 40 دقيقة بدءاً من الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء اول أيلول المقبل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout