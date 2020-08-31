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هذا هو برنامج زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان

31
AUGUST
2020
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وزعت السفارة الفرنسية برنامج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، وجاء فيه: "سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان من الاثنين 31 آب ولغاية الاربعاء 2 ايلول، كما تعهد للشعب اللبناني في 6 آب المنصرم بعد الانفجار المأساوي الذي ضرب بيروت.
هذه الزيارة ستشكل ايضا فرصة للرئيس ماكرون للاحتفال بمئوية لبنان الكبير.

 

الاثنين 31 آب
20,00 مساء: وصول الرئيس ماكرون إلى مطار بيروت حيث سيستقبله الرئيس ميشال عون.
21,00: لقاء السيدة فيروز في منزلها، من دون إعلام.
23,00: لقاء مع الرئيس سعد الحريري.

 

الثلاثاء 1 أيلول
9,30: وصول الرئيس ماكرون إلى محمية أرز جاج للاحتفال بمئوية لبنان الكبير.
10,45: زيارة مرفأ بيروت
- لقاء مع ممثلي الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني المجندين لبناء المرفأ والمدينة على متن حاملة الطوافات لو تونير.
- لقاء مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة الذين ساعدوا في البناء.
- لقاء مع فرق camp ventoux الذين ساهموا في تنظيف وإزالة الأنقاض من المرفأ.

13,30: حفل الاستقبال الرسمي في قصر بعيدا.
13,45: غداء رسمي في قصر بعبدا يقيمه الرئيس عون على شرف الرئيس ماكرون.
15,15: زيارة الرئيس ماكرون لمستشفى الرئيس رفيق الحريري.
17,00: لقاء الرئيس ماكرون مع البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي، في قصر الصنوبر.
17,30: لقاء الرئيس ماكرون مع المسؤولين السياسيين اللبنانيين في قصر الصنوبر.
19,30: مؤتمر صحافي للرئيس ماكرون في قصر الصنوبر، يشارك فيه الإعلاميون المعتمدون".

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