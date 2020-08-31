أديب تفقد منطقتي مار مخايل والجميزة: ما شاهدته يجب ان يشكل حافزا للاسراع في تشكيل الحكومة

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تفقد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة مصطفى اديب، فور مغادرته القصر الجمهوري، المناطق المتضررة جراء انفجار المرفأ في منطقتي مار مخايل والجميزة، واستمع الى هواجس المواطنين ومطالبهم.



وفي ختام الجولة قال في تصريح: "قررت أن تكون أول محطة لي بعد تكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة من هنا، من هذه المنطقة ، لأوكد لجميع الناس وقوفي الى جانبهم في هذه المحنة الكبيرة التي مرت على لبنان . لا كلام يعبر عن الوجع الذي شعرت به لما شاهدته من مآسي ودمار، وليس عندي ما اقوله الآن الا التضامن الكامل مع ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين والمنكوبين".



اضاف: "ما شاهدته يجب ان يشكل حافزا لنا جميعا للاسراع في تشكيل الحكومة والانطلاق في ورشة اعادة البناء والاعمار وتخفيف معاناة الناس، بالاضافة الى القيام بالخطوات المطلوبة لاجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية ، مما يشجع اصدقاء لبنان على الوقوف الى جانبه ودعمه".



وختم بالقول: "قلبي وعقلي مع اهل بيروت وكل لبنان لا سيما ابناء المناطق التي تضررت في التفجير الاخير، والاهم هو انجاز التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات والمحاسبة".