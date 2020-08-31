living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في اول تصريح له.. هذا ما قاله الرئيس المكلف مصطفى أديب

31
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، قال الرئيس المكلّف مصطفى أديب من قصر بعبدا:

تشرفت بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وابلغني قرار النواب في الاستشارات الملزمة تكليفي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فشكرته وشكرت السادة النواب على ثقتهم ، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن.
في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا لا سيما بعد التفجير المدمر في المرفأ وسقوط شهداء وجرحى ومفقودين، لا وقت للكلام والوعود والتمنيات.

الوقت للعمل بكل قوة بتعاون الجميع من اجل تعافي وطننا واستعادة شعبنا الامل بغد افضل ، لان القلق كبير لدى جميع اللبنانيين على الحاضر والمستقبل.

وباذن الله سنوفق في هذه المهمة لاختيار فريق عمل وزاري متجانس من اصحاب الكفاءة والاختصاص وننطلق سريعا ،بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، في اجراء الاصلاحات الاساسية وبسرعة، ما من شأنه ان يضع البلد على طريق التعافي الصحيح ووقف النزف المالي والاقتصادي والاجتماعي الخطير، فنستعيد نحن اللبنانيين مبادرة الامل والعمل لانهاض وطننا وتحقيق عافيته.

الفرصة امام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلتها هي بناء على ان كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الاصلاحات فورا من مدخل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واقول للبنانيين : قدرنا ان نتغلب على الاحزان والاوجاع وننهض باستمرار بوطننا.

ايماننا ثابت بالله سبحانه وتعالى وببلدنا وبقدرته على النهوض مجددا.
عزمنا راسخ بأن ارضنا ستبقى مصانة رغم النكبات المتتالية التي تتعرض لها.

معا نصنع الامل بالحاضر والمستقبل فادعوا لنا بالتوفيق ، ونحن واياكم بالعزيمة والقوة ذاتها دفاعا عن لبنان. وشكرا

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout