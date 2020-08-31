في اول تصريح له.. هذا ما قاله الرئيس المكلف مصطفى أديب

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بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، قال الرئيس المكلّف مصطفى أديب من قصر بعبدا:

تشرفت بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وابلغني قرار النواب في الاستشارات الملزمة تكليفي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فشكرته وشكرت السادة النواب على ثقتهم ، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن.

في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا لا سيما بعد التفجير المدمر في المرفأ وسقوط شهداء وجرحى ومفقودين، لا وقت للكلام والوعود والتمنيات.

الوقت للعمل بكل قوة بتعاون الجميع من اجل تعافي وطننا واستعادة شعبنا الامل بغد افضل ، لان القلق كبير لدى جميع اللبنانيين على الحاضر والمستقبل.

وباذن الله سنوفق في هذه المهمة لاختيار فريق عمل وزاري متجانس من اصحاب الكفاءة والاختصاص وننطلق سريعا ،بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، في اجراء الاصلاحات الاساسية وبسرعة، ما من شأنه ان يضع البلد على طريق التعافي الصحيح ووقف النزف المالي والاقتصادي والاجتماعي الخطير، فنستعيد نحن اللبنانيين مبادرة الامل والعمل لانهاض وطننا وتحقيق عافيته.

الفرصة امام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلتها هي بناء على ان كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الاصلاحات فورا من مدخل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واقول للبنانيين : قدرنا ان نتغلب على الاحزان والاوجاع وننهض باستمرار بوطننا.

ايماننا ثابت بالله سبحانه وتعالى وببلدنا وبقدرته على النهوض مجددا.

عزمنا راسخ بأن ارضنا ستبقى مصانة رغم النكبات المتتالية التي تتعرض لها.

معا نصنع الامل بالحاضر والمستقبل فادعوا لنا بالتوفيق ، ونحن واياكم بالعزيمة والقوة ذاتها دفاعا عن لبنان. وشكرا