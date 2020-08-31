باسيل من بعبدا: استباقا لكل ما سيقال تكتلتا سيكون الجهة الدافعة للتسهيل تشكيل الحكومة

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أعلن رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل بعد لقاء التكتل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، "أننا سمينا السفير مصطفى اديب استجابة ونزولا عند خيار القوة الاكثر تمثيلا ولأنه من اصحاب الخبرة والاختصاص اضافة الى الجانب الشخصي المتعلق بمعرفتنا بسفير يتمتع بالحس الوطني والاخلاق والقدرة على التواصل مع المجتمع الدولي وكل اللبنانيين".



وشدد على أن "طالبنا ونكرر المطالبة بحكومة منتجة فاعلة تلتزم برنامجا اصلاحيا محددا بالبنود والزمن لتنفيذه".



وقال: "علينا جميعا تقديم الالتزام بالاصلاح ولو كان توقيعا امام الشعب اللبناني والاستفادة من زيارة الرئيس الفرنسي لتأكيد هذا الالتزام امام المجتمع الدولي وسنقدم كل التسهيلات المطلوبة لتشكيل الحكومة".

ولفت الى أن "استباقا لكل ما سيقال تكتلتا سيكون الجهة الدافعة للتسهيل والاسراع في تشكيل الحكومة".