توضيح من القصر الجمهوري لما حصل مع محطة ال MTV... "ولا يمكن اعتبار هذا الاجراء مساساً بالحرية الاعلامية"

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :



توضيحا لما حصل اليوم مع محطة MTV ، يهم مكتب الاعلام ايضاح الاتي :



اولا : منذ مدة، دأبت محطة MTV على التهجم على رئيس الجمهورية متجاوزة الاصول والمناقبية المهنية ، ووصل بها الامر الى حد نزع صفة رئيس الجمهورية والاكتفاء باسمه فقط من دون لقبه. واستمر التمادي في البرامج الاخبارية في المحطة الى درجة الشتم والتجريح واطلاق النعوت غير اللائقة بحق رئيس الدولة ، علما ان كل هذه المخالفات تعاقب عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء ، اضافة الى قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يجيز اقفال المحطة عند تكرار المخالفة .



لقد بُذلت محاولات عدة مع محطة MTV لاعادة النظر بالاسلوب غير اللائق الذي تعتمده حيال رئيس الجمهورية ، الا ان هذه المحاولات لم تسفر عن نتيجة الامر الذي اضطرنا الى الاعتذار عن عدم السماح لهذه المحطة بتغطية نشاطات قصر بعبدا، طالما انها لا تقيم وزنا واحتراما لرئيس الدولة الى حد عدم الاعتراف بصفته الرئاسية .



ثانيا: على رغم كل الاساءات، لم يحجب مكتب الاعلام عن محطة MTV كل الاخبار المتعلقة برئاسة الجمهورية التي يستمر المكتب بتزويدها للمحطة وفقا للقواعد المعتمدة .



ثالثا : لا يمكن اعتبار الاجراء المتخذ في حق محطة MTV ، بمثابة مساس بالحرية الاعلامية التي تحرص رئاسة الجمهورية على التمسك بها وممارستها من دون قيد، باستثناء ما تنص عليه القوانين والانظمة المرعية الاجراء والاصول .