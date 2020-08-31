الحريري من بعبدا: البلد بحاجة الى حلول وليسَ مناورات

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التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الرئيس سعد الحريري في إطار الإستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.

وبعد اللقاء، أعلن الرئيس الحريري تسمية "السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة".

وشدد الحريري على أن "يجب أن يكون هدفنا جميعاً إعادة إعمار بيروت وتحقيق الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد لنكسب دعم المجتمع الدولي ونسيطر على الانهيار".

ولفت الى أن "لتحقيق هذه الأهداف على الحكومة أن تتشكل من أشخاص معروفين بالكفاءة والنزاهة والإختصاص ويجب أن تتشكل بسرعة مع صياغة البيان الوزاري بسرعة".

وأشار الى أن "كل الكتل النيابية اعلنت تعاونها مع الحكومة لتحقيق الهدف المنشود"، موضحاً أن "كلّ الكتل النيابية اعتراضها عليّ معروف ورأيتُ أن البلد اليوم بحاجة إلى حلول وإلى النهوض وليس إلى مناورات".

وقال: "يجب القيام بالاصلاحات لاستعادة ثقة الخارج وكلنا نعلم الظروف التي اوصلت البلد الى هذا الوضع".