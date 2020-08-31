نحو بناء الدولة المدنية (بقلم د. جيرار ديب)

A + A -

طرح رئيس الجمهورية، ميشال عون، في ذكرى المئوية الأولى لدولة لبنان الكبير، فكرة التغيير، والتوجه نحو الدولة المدنية. هذه الدولة قد عنى فيها الرئيس ميشال عون، الدولة التي تخلع عنها ثوب الطائفية، وتلبس الفرد فيها صفة المواطنية، حيث الحقوق للجميع على أنّ يطبّق الجميع واجباتهم تجاه الوطن.

مرّ لبنان عبر تاريخه، منذ تكوينه عام ١٩٢٠، على يدّ الجنرال غورو في قصر الصنوبر في بيروت، بتغيرات وتقلبات عديدة في نظامه، بدءًا من النظام الجهوري بعد عام ١٩٤٦، مع الجلاء العسكري الفرنسي، حيث كان رئيس البلاد الحاكم شبه المطلق في قيادة البلاد. ومع الدستور الذي وضع يومها، عُرفت المناصفة في التوظيف، وكرّست عبر التقاليد، الحكم بحسب الطوائف الأساسية الثلاث في البلاد، المارونية والسنّية والشيعية.

أما إتفاق الطائف، الذي انعقد في المملكة العربية السعودية، عام ١٩٩٠، فصحيح أنّه أنهى خمسة عشر عامًا من الإقتتال الداخلي بين اللبنانيين، ولكنه جرّد رئيس البلاد من أغلبية صلاحياته، ونزع عنه صفة ذو وجه عربي، وأعطاه الطائف الطابع العربي. فأصبح الحكم منوطًا بمجلس الوزراء مجتمعًا، تحديدًا عبر رئيس الحكومة، ليقتصر دور رئيس البلاد على بعض الصلاحيات المحدودة.

وفي العام ٢٠٠٨، ونتيجة أزمة سياسية تحوّلت إلى أزمة عسكرية، ذكّرت اللبناني بحربه المريرة، كان اتفاق الدوحة. هذا الإتفاق الذي كرّس مفهوم المثالثة في الحكم، لتصبح السلطة التنفيذية، مكوّنة من رئيس الجمهورية الماروني، رئيس مجلس الوزراء السنّي، ووزير المالية الشيعي. إذ لا قرار يُتّخذ في البلاد دون الإمضاءات الثلاث.

إذًا، عرف التكوين اللبناني، مجموعة من الطوائف التي فرضت نموذج العيش المشترك في الحياة الإجتماعية، ونموذج التوافق في الحياة السياسة. إذ لا قرار يُتّخذ إلاّ ويجب أن يتوافق عليه من قبل الجميع، ونعني بالجميع، الطوائف والقوى الحاكمة والفاعلة في البلاد. هذا ما كرّس مفهوم المحاصصة بين اللبنانيين، فانعكست من رأس الهرم إلى أسفله. فدخل الفساد في البلاد والعباد، وأصبح التوظيف والتعيينات بحسب الطائفة، فضُربت الكفاءة، وألغيت مقولة "الرجل المناسب في المكان المناسب". استغلّت الأحزاب الطائفية المكرّسة في تطبيق اتفاق الطائف، فصنعت قوانين انتخابية على مقياسها، وتقاسمت الغنائم تحت عنوان حصة كل طائفة. والأفظع من هذا، كانت الخطوط الحمر، واستنفار الطائفة، وغيرة الدين، عندما كان يُلقى بالإتهام على مسؤول أو رئيس. تمامًا كما حصل مؤخرًا مع الرئيس فؤاد السنيورة، على سبيل المثال لا الحصر، عندما وضع عليه خطً أحمر، كي لا يمثُل أمام القضاء ويُحاسب.

تعهُّد الرئيس عون بالتوجّه نحو الدولة المدنية، طرح متقدم في زمن لم يزل أصحاب المليشيات متمركزين في السلطة. ومنهم من شطح أبعد بإعلانه عرّاب الحراك، لا بل رأس حربته، كالقوات والإشتراكي. نعم الدولة المدنية هي المطلب الأساسي، ولكن العوائق كبيرة وبنيوية في لبنان! فهل يكفي فقط التغيير في النصوص كي نصبح مجتمعًا مدنيًا؟

بالطبع لا، فبالأمس القريب أي بعد الطائف، حاول بعض النواب في المجلس النيابي، طرح قانون الزواج المدني الإختياري -وأشدّد على كلمة إختياري- فقامت قيامة رجال الدين، وبدأ التكفير بالنواب، والتهديد بالحرمان، وبعدها رُمي القرار في الأدراج، وربما حُرق. ومنذ يومين بالتحديد، قتل شخصان على خلفية تعليق يافطة ذات رمز ديني، ما أنذر بتدحرج الوضع نحو حرب طائفية جديدة، لولا حكمة العقلاء، وحزم الجيش والقوى الأمنية.

المجتمع المدني، يحتاج إلى التثقيف أولًا، لا سيما للأجيال الناشئة، تلك التي لم تتشرّب بعد الطائفية والمذهبية، ولم تنغمس بعد في زواريب التعصّب الأعمى. علينا أن نبدأ من مناهجنا التربوية، لنربي أجيالًا على مفهوم المواطن الصالح، واحترام القانون، ونبذ الغشّ، والقرف من الواسطة، والمحسوبيات الطائفية. علينا العمل على التلاقي، بدل التقوقع كلّ في محيطه وبيئته التي تحمل شعاراته الدينية. ننجح في بنائها، إذا تضافرت جميع القوى السياسية والمدنية، للعمل على ترسيخ مفهوم المواطنة، ورفع شأن الوطن، والعمل على تحقيق مصالحه العليا فوق كلّ اعتبار.

أهمية طرح الرئيس في هذا التوقيت، أنّه كسر حاجز الخوف، وبدأ مشوار الألف ميل نحو بناء الدولة المدنية. ولكننا، نستبعد الوصول إليها في المدى المنظور والمتوسط، لا سيما وأنّ محيطنا العربي منقسم طائفيًا بطريقة عامودية، والقوى اللاعبة الإقليمية، من تركيا إلى إيران، تعمل في عالمنا العربي على نشر روح الدفاع عن المقدسات الدينية من هذا الفريق أو ذاك. فضلًا عن عدوٍ إسرائيليٍ لا يكلّ من العمل على زرع روح العداء بين المتقاتلين، كما ونقرأ بالميدان إعادة إحياء داعش، وما أداركم مَن داعش وما تصرفاتها!