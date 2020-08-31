عناوين الصحف ليوم الأثنين 31 آب 2020

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الديار: الإستشارات المُلزمة اليوم ... والسفير مصطفى أديب سيُكلّف بالأكثرية
حكومة تكنوسياسيّة للقيام بإصلاحات إقتصادية وتفادي الإنهيار المُحتّم
لخطة انقاذيّة ماليّة واقتصاديّة مع صندوق النقد ... والمطلوب مُواكبة حكوميّة
الأنباء الكويتية: عشية الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير
عون يدعو إلى دولة مدنية
الشرق الأوسط: مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية بتوافق رؤساء الوزراء السابقين
ماكرون في لبنان اليوم... والراعي يطالب بحكومة طوارئ مصغرة
النهار: الفيتوات سقطت فجأة: مصطفى أديب لرئاسة الحكومة