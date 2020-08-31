تواصل بين «الحزب» وجنبلاط في ملف إشكال «خلدة»

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عامر زين الدين-

كشفت مصادر قيادية في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ «الأنباء» عن «تواصل مباشر جرى من قبل ح ز ب ال ل ه مع الحزب التقدمي الاشتراكي

عقب الاحداث التي تلت الاشكال الذي حصل في منطقة خلدة وأدى الى قتيل من «عرب خلدة» وجرحى، وارتفاع نبرة التحدي التي حصلت بين العرب ومناصري حزب الله في المنطقة».

وأضافت ان «الموقف المتوازن والحاسم الذي اتخذه رئيس الحزب وليد جنبلاط في حينه وأد القسم الأكبر من الفتنة التي كان يخطط لها...

وقالت المصادر القيادية في «التقدمي» إن «مبادرة جنبلاط بعد تمنيات حزب الله وأحزاب أخرى والقوى الأمنية سترتكز أولا الى الأركان للقانون وتسليم المتهمين في الحادثة من قبل ح زب ال ل ه، وتاليا قيام وفد بتقديم التعازي واللقاء مع فاعليات العرب لضبط الوضع وعدم تفلت الأمور على الخط الساحلي وفي تلك المنطقة تحديدا، لاسيما بعد انتقال تداعيات الحادثة الى اكثر من منطقة جعلت منها فتنة متنقلة».