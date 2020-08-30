living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محمد نصرالله: لا فيتو دولياً على "حزب الله" في الحكومة

30
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله ان "لبنان في قمة ازماته ولدينا الثقة بأن الفرنسيين صادقون بمسعاهم ومساعدة لبنان للخروج من هذه الازمات، لكن الاميركيين لدينا شك بنواياهم، لأن سياستهم في الشرق الاوسط تنطلق من مصلحة اسرائيل، وهذا يتناقض مع المصلحة اللبنانية الكاملة".


أضاف نصرالله في دردشة مع اعلاميي البقاع الغربي وراشيا، "ان على اللبنانيين ان يكونوا على مستوى المسؤولية للاستفادة من ايجابيات المسعى الفرنسي الذي نعرف انه لا يتخطى الخطوط الحمر الاميركية، لكنه من الممكن ان يساعد على تهذيب الموقف الغربي عامة من الموقف اللبناني اذا ما كانت النوايا اللبنانية صافية".


وقال "نحن ذاهبون الى استشارت نيابية ستفضي الى تسمية رئيس لحكومة جديدة، والاستشارات النيابية قائمة ولا نرى ان هناك سببا لتأجيلها، وما نرجوه الا تكون الاستشارات للمجاملة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القادم الى لبنان، ولا بأس في المجاملة اذا كانت مقرونة بمسعى جدي لولادة الحكومة، فالاخطار الداهمة على لبنان كبيرة جدا وتحتم تشكيل حكومة، والذي اضيفت إليها صرخة البنك المركزي الذي يؤكد خلو جعبته من المال الكافي لدعم السلع الاساسية التي سيؤدي رفعها الى انفجار اجتماعي ومالي ونقدي لا يقل خطورة عن انفجار مرفأ بيروت وانعكاساته وارتداداته على الوضع اللبناني بالكامل. فاللبنانيون اصبحت نسبة 55 في المئة منهم تحت خط الفقر وفق الدراسات. ومن شأن ما نحن فيه اليوم رفع النسبة الى ما لا يطاق ولا يحتمل، ما يمكن ان يؤدي الى فلتان الشارع بطريقة يصعب ضبطها".


ولفت "الى انه من الضروري تشكيل حكومة جامعة تتمثل فيها اوسع الشرائح السياسية اللبنانية وبالتعاون مع المجلس النيابي وتفعيل جميع المؤسسات الدستورية، لتكون ماكينة عمل لمعالجة الازمات الاقتصادية، فالوقت ليس في مصلحتنا. ونحن في حركة امل وكتلة التنمية والتحرير نتعاطى بجدية مع تشكيل الحكومة التي نأمل أن يكون سريعا، ونحن متعاونون".


وعن تسمية الرئيس المكلف رأى نصرالله ان دور الحكومة سياسي وادارة شؤون البلاد، لكن ليس ما يمنع ان يكون اعضاء الحكومة يملكون الخبرة في مجالات معينة، ويمكن الجمع بين الامرين، اذ لا مشكلة في ان تكون الحكومة "تكنو ـ سياسية"." وفيما جزم ان كتلة التنمية والتحرير لم تتخذ قرارها بعد، اكد "اننا في حركة امل نميل الى تولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة لكن الامر مرهون برغبة الحريري والظروف المحيطة. وإن لقاء الرئيسين بري والحريري ممكن كلما كانت هناك مصلحة بذلك".


ونفى نصرالله "ان يكون هناك اصرار دولي لاستبعاد حزب الله من التمثيل في الحكومة، بدليل لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مرتين مع وفد حزب الله واعطائه خصوصية وتمييز لهذا اللقاء. واكد ماكرون ان حزب الله هو حزب سياسي ومنتخب من الشعب ولم يضع "الفيتو" للقائه، ولقاء ماكرون مع وفد حزب الله هو رسالة بحد ذاتها للمجتمع الدولي حيث لا فيتو على حزب الله".


وأدان النائب نصرالله الفلتان الامني المتنقل من كفتون الى خلدة وصولا الى راشيا، متمنيا ان لا يكون هناك من رابط بين الحوادث الامنية الثلاثة، ومشيرا الى وجود قاسم مشترك لاثارة الفتن في البلاد ومحاولة جر الشارع الى فتنة. وقال "نثني على أداء الجيش اللبناني الذي نحييه قيادة وضباطا ورتباء وجنودا، حيث يلعب دوره في حماية لبنان والحفاظ على السلم الاهلي الذي من شانه اذا ما انفلت ان يشكل خطرا على الكيان برمته، فالجيش اللبناني يقدم التضحيات كل مرة، وما حادثة راشيا والاعتداء على احدى دوريات الجيش اللبناني الا دليلا ونحن نستنكره اشد الاستنكار، فالاعتداء على الجيش في راشيا هو بمثابة اعتداء على لبنان، ونحن نقف الى جانبه مع القوى الامنية الاخرى ونقول لهم امضوا قدما بما انتم ماضون فيه والله معكم".


اضاف، "لا شك ان هناك نوايا خبيثة للذين يعملون على تفجير الازمات، وما حصل في كفتون هو عمل مشبوه ومدان، والمطلوب ان تكون الاجهزة الامنية والقضائية على جهوزية. اما ما حصل في خلدة فهو امر خطير حيث ذهبت الامور باتجاهات خاطئة وفيها الكثير من الفبركات، لكن السلاح المتفلت في لبنان من شأنه ان يهدر كرامات الدولة ومؤسساتها ويسقط فيها ضحايا. وتلك الحوادث تشكل توتيرا للوضع الداخلي اللبناني، وخلق فتن وجرها لفتن تحت عناوين مختلفة، والمطلوب من السياسيين ان ينظروا في مثل هذه الحوادث كمصدر خطر والاستعجال في المعالجات السياسية".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout