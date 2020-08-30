المزيد من إصابات الكورونا على متن الرحلات القادمة الى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوصات الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 27/8/2020 و28/8/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج الفحوصات التي أجريت بتاريخ 29/8/2020، وأظهرت النتائج وجود 12 حالة إيجابية.



ولفتت الوزارة إلى انه في الرحلات القادمة في 27/8/2020، تم تسجيل حالة ايجابية على متن الرحلة القادمة من القاهرة، وحالتان إيجابيتان على متن الرحلة القادمة من اسطنبول، بالإضافة إلى حالة واحدة إيجابية على متن الرحلة القادمة من البصرة. أما في الرحلات القادمة إلى بيروت بتاريخ 28/8/2020، فقد تم تسجيل أربع حالات إيجابية على متن الرحلة القادمة من اسطنبول، وحالة واحدة إيجابية على متن الرحلة القامة من باريس.



وعن نتائج فحوصات الرحلة القادمة إلى لبنان بتاريخ 29/8/2020، أكدت الوزارة أنه تم تسجيل حالة إيجابية على متن الرحلة القادمة من أديس ابابا، وأخرى على متن الرحلة القادمة من يرفان، وحالة إيجابية على متن الرحلة القادمة من اسطنبول.