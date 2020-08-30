اسماء عديدة مرشحة لرئاسة الحكومة... فمن الاوفر حظاً؟

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أفادت معلومات للجديد بأن المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة هو سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب المستشار السابق للرئيس نجيب ميقاتي، علماً انه لا ينتمي لتيار العزم، بل كان فقط كدير مكتب ميقاتي فترة توليه رئاسة الحكومة.

وأشارت المعلومات الى ان لائحة الأسماء للمرشحين التي تسلمتها الكتل النيابية تضم: رئيس مجلس ادارة شركة الميدل ايست محمد الحوت ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وسفير لبنان لدى ألمانيا الدكتور مصطفى اديب، ولكن الاسم الثاني الذي سيتم رفعه للثنائي الشيعي هو غسان عويدات غير أن الرئيس عون يرفض الاسم حتى اللحظة فيما يفضله الحريري على أديب.