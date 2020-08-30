تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 31 / 8/ 2020 ولغاية 18 / 9 / 2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية من كل يوم، في منطقتي رأس مسقا وسقي أبو علي - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.



وأعلنت في بيان ثان أن وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 30/ 8/ 2020 ولغاية 10/ 9/ 2020 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقول رماية: وطى الجوز، العاقورة وعيون السيمان، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.



وأعلنت في بيان ثالث أن وحدة من الجيش ستقوم بتفجير قذائف وذخائر غير صالحة بتاريخ 30 / 8 /2020 اعتبارا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 18.00، في حقل تفجير عيون السيمان.



وأعلنت في بيان رابع أن وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 4 / 8 /2020 ولغاية 4 / 9 /2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات.



وأعلنت في بيان خامس أن وحدة من الجيش، ستقوم اعتبارا من 22/ 7/ 2020 ولغاية 30 /9/ 2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق بشري، جرد الضنية والقرنة السوداء - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.