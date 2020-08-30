ابي رميا بعد لقاء الراعي: على لبنان الا يكون مع محور ضد آخر ورسالته ان يكون جسر حوار

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استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا الذي أكد بعد اللقاء "العلاقة الروحية مع البطريرك منذ كان راعيا لابرشية جبيل"، وقال: "اللقاء طبيعي مع صاحب الغبطة لما يمثله من مرجعية وطنية وروحية مهمة، واليوم تميز اللقاء بالحديث عن المبادرة التي طرحها البطريرك تحت عنوان الحياد الايجابي، ونحن كتيار تحدثنا بايجابية عن هذه المبادرة التي يجب أن تكون تأسيسية لحوار جدي بين مختلف المكونات اللبنانية، وعلينا أن نؤمن أكبر توافق بين مكونات الشعب ونؤمن نجاحها ويكون هناك إعلان من قبل المؤسسات الدولية والامم المتحدة عن الموضوع. فلبنان الذي يعاني من الكباش الاقليمي على أرضه لديه مصلحة باعتماد مفهوم اللا محورية أي أن لا يكون مع محور ضد آخر، وهذه رسالة لبنان بأن يكون صديقا لكل الدول التي تهمها مصلحته ويجب ان لا نكون مع فريق ضد فريق آخر بل علينا أن نكون جسر تواصل. وهذه رسالة لبنان التاريخية ومن هذا المنطلق نعتبر أن هذه المبادرة يجب أن تؤسس لحوار جدي بين مكونات الشعب، وننظر إليها من باب المصلحة الوطنية وليس من باب الحسابات الحزبية أو الطائفية أو المذهبية التي نعيش تداعياتها على الساحة، فعلينا أن نتصرف بمسؤولية لتحييد لبنان عن هذه الصراعات.

ثم استبقى البطريرك الراعي النائب ابي رميا على طاولة الغداء في الديمان