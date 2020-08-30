الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي.. وهذا ما تطرقا اليه

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم اتصالا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اكد خلاله مجيئه غدا الى بيروت. وتم خلال الاتصال عرض التطورات السياسية الراهنة حيث جدد الرئيس الفرنسي دعم بلاده للجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح الرئيس ماكرون انه يتطلع الى لقاء الرئيس عون غدا لاستكمال المحادثات بينهما.

مواجهة موجة الحر

على صعيد آخر، ومع بداية موجة الحر الشديد التي بدأت تضرب لبنان والتي يتوقع ان تستمر أياما، اجرى الرئيس عون اتصالا بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وطلب منه استنفار الأجهزة المعنية في الدفاع المدني وافواج الإطفاء ليكونوا على تأهب لمكافحة أي حريق يمكن ان يحدثه ارتفاع الحرارة.

واكد وزير الداخلية انه وضع خطة مع الأجهزة المعنية لمواجهة أي حرائق يمكن ان تندلع في كل المناطق اللبنانية.

كما اتصل الرئيس عون بقائد الجيش العماد جوزف عون للغاية نفسها.