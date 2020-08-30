ما حقيقة توتر العلاقة بين اللواء ابراهيم والنائب جميل السيد؟

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صدر عن المكتب الإعلامي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم البيان الاتي: "نفى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم جملة وتفصيلا ما ورد على أحد المواقع الالكترونية ويتصل بالعلاقة مع المدير السابق للأمن العام النائب جميل السيد"، وأكد "عدم وجود أي توتر من جانبه على الأقل، ولا أي شيء مما نشره الموقع الالكتروني عن اكتشاف ملفات عدة تحمل مخالفات زمن اللواء السيد".



وشدد ابراهيم على "احترامه حرية الإعلام والتعبير الذي يجب أن يتمسك بالقواعد المهنية لجهة توخي الدقة والموضوعية"، وأكد أنه "قادر على الرد وتوضيح كل ما يتعلق بالمديرية العامة للأمن العام أو به شخصيا".