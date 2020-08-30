زنّار ناري لـ 13 يوماً: الحرارة في لبنان ستتخطى الـ 43!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الهندي الموسمي يغطي شبه الجزيرة العربية والعراق والاردن تزامناً مع نشاط حاد في المنخفض السوداني الذي بدأ يحرّك الصحراء الإفريقية الكبرى مطلقاً الموجات اللاهبة نحو وسط وشرق اوروبا وغرب روسيا والشرق الأوسط ما يضع المنطقة ضمن زنّار ناريّ لمدة 13 يوماً من المتوقع ان يدخل كل من لبنان والاردن وسوريا وتركيا وجورجيا في قلب الموجة الحارة اعتباراً من 2 ايلول فتسجّل درجات الحرارة ارقاماً قياسية جديدة تتخطى 43 درجة بقاعاً و 34 ساحلاً.

تعتبر هذه الموجة الحارة الأطول لهذا الموسم بسبب غياب تدفق الكتل القطبية نحو شرق اوروبا وروسيا، بل ستنحصر في المناطق الغربية من اوروبا وايطاليا والمانيا والنمسا بحيث تنتظر جبال الألب التي تعلو 2400 متر تساقطاً غزيرا للثلوج في اليومين المقبلين.

من جهة اخرى، وبعدما سبب اعصار laura دماراً هائلا في لويزيانا بسبب ارتقائه الى الدرجة الرابعة، تقرع "الصين وسيول"، ناقوس الخطر في البلاد وتحذّران من الإعصار Maysak المدمر الذي بدأ يتشكل في المحيط الهادي والذي سيرتقي الى الدرجة الخامسة مع سرعة رياح تلامس 350 كم في الساعة حول جدار العين وهطولات تتخطى 700 مم في اليوم.

هذا وشهدت كل من الهند الغربية(مومباي) وباكستان امطاراً طوفانية (موسمية) سببت غرقاً لعديد من المدن والقرى ما زال سكانها حتى هذه الساعة بدون منازل وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الى المترين وثلاثة امتار.

بالعودة الى طقس لبنان:

بدأت الرياح المدارية الصحراوية تجتاح البحر الأبيض المتوسط واليونان وتركيا والشرق الأوسط وستشتد اعتباراً من يوم الثلاثاء لتصبح الأجواء ساخنة ولاهبة بخاصة في البقاع الذي ينتظر درجات تتراوح بين 41 و 45 درجة.

طقس الاحد والاثنين مشمس وصافي مع ارتفاع حاد بدرجات الحرارة

الحرارة على الساحل: 33 درجة تنخفض ليلاً الى 26

في البقاع: 40 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 23

على الجبال 1200 متر: 30 نهاراً و 19 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 26 نهاراً و 16 ليلا

الرياح: غربية الى جنوبية غربية ساحلاً، جنوبية شرقية حارة بقاعاً

سرعتها بين 10 و 35 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1007hpa

الرطوبة: 80% ساحلاً و 40% بقاعاً